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全美青少年占領亂象 嚴懲或輔導 地方政府拉鋸

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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暑假到來，全美多個地區頻頻上演「青少年占領」(Teen takeovers)現象，大批年輕人透過社群媒體號召，快閃聚集於公共場所。然而這類活動在缺乏規畫下屢屢失控，演變成街頭鬥毆、砸搶商家或破壞車輛等安全隱憂，引發社會廣泛擔憂。

紐波特醫療保健中心(Newport Healthcare)維吉尼亞州執行主任麥金尼斯(Leigh McInnis)表示，現今青少年的動機與過去並無二致，不外乎是尋求連結、樂趣、關注、意義感與掌控感。「如果我在社區製造混亂，某種意義上，我就掌控了周遭人們對我的反應。」她指出，社群媒體會放大關注度，進一步強化這種脫序行為。

這場街頭亂象也引發反思：社區是否有為青少年提供足夠的安全夜間活動？麥金尼斯呼籲家長與社區領袖，能夠積極創造有監督的替代社交社交空間。

面對治安失序，地方政府的看法嚴重分歧。以芝加哥市為例，市議會要求加重懲罰的呼聲高漲。15區區長羅佩茲(Raymond Lopez)便積極推動修正「家長責任條例」(Parental Responsibility Ordinance)，試圖將青少年的脫序行為與監護人的經濟責任直接掛鉤。

根據提案，未成年人若違反宵禁，監護人最高可罰1000元；若涉及砸毀車輛，父母更可能面臨高達1萬元的巨額罰款。他主張，唯有讓家長承擔法律與經濟責任，家庭內部才會開始正視管教。

不過，這項提案在市議會進步派陣營中遭到強烈反彈，稱巨額罰款只會讓貧困或單親家庭雪上加霜，目前全案在委員會階段陷入拉鋸。

與強硬派不同，芝加哥市長強森堅持「輔導與投資」的治本路線，反對將年輕人貼上「惡棍」或「暴徒」的犯罪化標籤。

芝市府對此近年持續主辦「深夜活力」(Late Night Hype)等社區活動，延長體育館夜間開放時間，並擴展「暑期青年就業計畫」(One Summer Chicago)，提供數萬個實習機會。

精華 FAQ

  • 這是青少年透過社群媒體號召，短時間聚集到公共場所的活動；原本可能只是聯誼或娛樂，卻常因缺乏規畫而失控，演變成街頭鬥毆、砸搶商家與破壞車輛。

  • 專家指出，青少年追求連結、樂趣、關注、意義感與掌控感，與過去並無太大差異；當他們在社區製造混亂時，也可能感受到自己能左右他人反應。

  • 強硬派主張修法加重家長責任，對違反宵禁或砸車者的監護人課以高額罰款；市長強森則強調輔導與投資，透過夜間活動與暑期就業計畫提供替代選擇。

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