維州阿靈頓郡犯罪率 8年來首度下降

阿靈頓郡警長潘恩(Andy Penn，右二)發布最新的該郡犯罪報告，並感謝團隊的付出。(阿靈頓郡警局臉書)

根據美國維吉尼亞州 阿靈頓郡警局(ACPD)新發布的年度報告，阿靈頓郡在2025年迎來從2018年以來的首度犯罪率下降。該年度統計數據顯示，阿靈頓郡的整體犯罪率顯著下降了10.9%。

警方報告指出，各類別犯罪的詳細數據分析包括：

財產犯罪(Crimes against property)： 為最常被通報的犯罪類型，此類別大幅下降了14.9%。

人身犯罪(Crimes against persons)： 呈現0.5%的微幅增長，報告指出，這波增長主要是受到「恐嚇罪(intimidation offenses)」件數增加的推動。

社會犯罪(Crimes against society)： 同樣輕微上升 1.7%，其主要誘因來自「涉毒器具違規(drug equipment violations)」的增加。

阿靈頓郡警長潘恩(Andy Penn)表示，基層警員與專業同仁持續透過「教育與執法」雙管齊下的方式，將交通安全視為核心工作重點。潘恩指出：「我們為了確保所有用路人安全的積極作為，成功讓交通傳票與警告大增25.9%、違規停車傳票與警告增加10.2%，而酒駕(DUI)逮捕人數更大幅激增了46.1%。」

此外，潘恩也將交通安全的提升，歸功於當地推行的「PhotoSPEED」自動安全執法計畫。該計畫去年額外增設了18部測速照相機，有效強化了郡內學校周邊學區的安全防護。

然而，警力嚴重短缺仍是該警局與全美執法專業面臨的嚴峻挑戰。為此，阿靈頓郡先前已正式宣布，將新進警員的起薪調高至9萬12元，其餘階級的警官也將獲得相應的薪資調升，期盼能重賞留才。

潘恩警長對團隊的付出表達高度肯定，直言警局的成功完全仰賴同仁每天對阿靈頓社區的奉獻，並對全體同仁致力於維護公共安全的專業表現感到無比自豪。