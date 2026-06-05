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芝CBCAC晚會 多位社區服務傑出者、組織獲表彰

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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華埠更好團結聯盟理事會成員。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠更好團結聯盟理事會成員。(特派員黃惠玲／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：芝CBCAC以「家園」為題舉辦年度籌款晚會，表彰多位社區傑出者。
  • 重點二：馬靜儀、Alan Luu、OCAD與湖濱銀行分獲四項獎項，肯定其貢獻。
  • 重點三：晚會吸引逾320名嘉賓出席，並透過拍賣成功為聯盟募得經費。

華埠更好團結聯盟2日在芝加哥南華埠富麗華餐廳舉辦年度籌款晚會。今年活動以「家園」(Our Sanctuary)為主題，表彰多位深耕社區的傑出代表，包括榮獲「開拓者獎」的伊利諾州眾議員馬靜儀、「傑出青年獎」得主 Alan Luu、「黃蘇振恩華埠貢獻獎」得主為反遣返組織OCAD，及「陳增華華埠合作夥伴獎」得主湖濱銀行(Lakeside Bank)。

馬靜儀獲開拓者獎。(特派員黃惠玲／攝影)
馬靜儀獲開拓者獎。(特派員黃惠玲／攝影)

反遣返組織OCAD代表(左二、左三)領取「黃蘇振恩華埠貢獻獎」。(特派員黃惠玲／...
反遣返組織OCAD代表(左二、左三)領取「黃蘇振恩華埠貢獻獎」。(特派員黃惠玲／攝影)

湖濱銀行副總裁駱雪絲(左二)代表銀行領取「陳增華華埠合作夥伴獎」。(特派員黃惠玲...
湖濱銀行副總裁駱雪絲(左二)代表銀行領取「陳增華華埠合作夥伴獎」。(特派員黃惠玲／攝影)

馬靜儀獲獎後表示，她的祖父雖早年來美，但受「排華法案」影響，父親當年無法合法來美，這段家族史讓她深感華人在政界擁有代表權至關重要。她也推崇聯盟創始人陳增華在團結華人事務上的遠見與卓越領導。

Alan Luu(左三)獲「傑出青年獎」。(特派員黃惠玲／攝影)
Alan Luu(左三)獲「傑出青年獎」。(特派員黃惠玲／攝影)

獲得傑出青年獎的Alan Luu，積極推動社區參與選舉及投票。他並發起成立芝加哥太空組織，向學童提供免費的太空教育、資源，他獲獎後呼籲社區重視投票，才能發出選民真正的聲音。

舞蹈演出者合影。(特派員黃惠玲／攝影)
舞蹈演出者合影。(特派員黃惠玲／攝影)

獲得黃蘇振恩華埠貢獻獎的反遣返組織OCAD，過去幾年投入移民社區各項保護移民政策，並爭取移民權益。而歷史悠久的社區金融夥伴「湖濱銀行」長期參與、贊助社區活動的奉獻與熱情，也獲得陳增華華埠合作夥伴獎的肯定。

中國駐芝加哥總領事館總領事王保東(左五)出席了晚會。(特派員黃惠玲／攝影)
中國駐芝加哥總領事館總領事王保東(左五)出席了晚會。(特派員黃惠玲／攝影)

這場晚會吸引320多位嘉賓出席，包括11區區長李惠華、芝市長辦公室代表Sara Mathers、參議員達克沃斯辦公室芝加哥外聯總監楊潔溪、中國駐芝加哥總領事館總領事王保東、駐芝加哥台北經濟文化辦事處組長黃奕龍、華咨處總裁劉國華、美中餐飲協會會長鄭時坦、美亞健康協會主任劉紅等人均到場力挺。

陳本恩(右四)感謝嘉賓與社區支持。(特派員黃惠玲／攝影)
陳本恩(右四)感謝嘉賓與社區支持。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠更好團結聯盟創辦人陳增華(右)與Eric Chan合唱。(特派員黃惠玲／攝影...
華埠更好團結聯盟創辦人陳增華(右)與Eric Chan合唱。(特派員黃惠玲／攝影)

聯盟行政主任陳本恩除代表感謝華埠停車場、美亞健康協會等各大金、銀、銅牌贊助商外，更與創始人陳增華同台高歌，掀起活動高潮。

晚會中進行多項拍賣，順利為聯盟籌得經費。華埠更好團結聯盟理事長Kathleen Yang表示，在經濟與政治充滿不確定性的當下，聯盟致力打造讓成員深具安全感並展現自我的社區。而無論是迅速協助受移民執法影響的家庭、爭取「78號開發案」周邊的公平社區發展、舉辦亞裔青少年與照顧者心理健康峰會，或是提供數位能力培訓以彌合醫療與政府服務的語言及數位鴻溝，聯盟均全力連

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