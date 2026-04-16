芝加哥街頭外送機器人愈來愈多 安全問題引議

送餐機器人在芝加哥街頭快速增加，Coco Robotics表示，其設備時速約5哩，目標是減少短程車輛使用，降低交通壅塞與排放。(Coco Robotics官網)

隨著外送機器人在芝加哥 街頭快速增加，人行道安全與公共空間使用權成為主要爭議焦點。不少居民質疑，這些機器人可能造成行人通行受阻，甚至引發碰撞與受傷風險。已有居民發起請願，要求市府在完成安全評估與制定明確規範前，暫停相關計畫，截至3月底已累積超過4000人連署。

芝加哥多個社區對外送機器人出現支持與反對並存的聲音。居住於林肯公園(Lincoln Park) 的居民表示，最初覺得這些機器人外型可愛，但隨著數量增加，對日常生活與安全的疑慮也逐漸升高。

居民哈里斯指出，她外出時需同時照顧孩子與寵物 ，在狹窄人行道上遇到越來越多機器人，讓她不得不提高警覺。

類似擔憂促使另一名居民發起請願，要求市府暫停人行道機器人計畫，直到完成安全評估並制定規範。截至3月底，已有超過4000人連署，反映市民對公共空間使用權的關注。

目前芝加哥的外送機器人主要由Coco Robotics與Serve Robotics推動，兩家公司合計在市內部署約100台設備，分布於市中心及北、西側多個社區。該計畫源自2022年市府通過的試點方案，允許餐廳透過小型機器人配送餐點，並將持續至2027年。

目前服務以餐飲外送為主，並透過Uber Eats等平台運作。部分業者也開始拓展至雜貨配送，未來可能延伸至藥品與包裹。不過，機器人不接受小費，且雖宣稱可應對冬季環境，仍曾出現卡在積雪中的案例。

區長蒐集的民意顯示，多數居民反對進一步擴大機器人部署，民眾回報的問題包括碰撞、阻礙通行及潛在受傷風險，相關事件已累積數百起。

今年3月，一台外送機器人撞毀公車站玻璃，引發關注。業者隨後道歉並完成修復，並承諾改善系統辨識能力，以避免類似事件重演。

儘管爭議升溫，業者仍主張機器人有助提升效率。Coco Robotics表示，其設備時速約5哩，目標是減少短程車輛使用，降低交通壅塞與排放；Serve Robotics 則指出平均配送時間約18分鐘，並認定機器人可與人類外送員形成互補。

傳統外送業者對未來發展持保留態度，擔心平台若全面導入機器人，可能衝擊人力配送市場。