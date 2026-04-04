密州長宣布 暫鬆綁燃油法規壓制油價

汽油價格飆升，駕駛每次加油費用比伊朗戰爭前至少增加3成。(特派員黃惠玲／攝影)

密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)2日簽署行政命令，宣布全州進入能源緊急狀態，並暫時放寬部分燃油法規，以緩解高油價 對民眾帶來的壓力。

該項行政命令(2026-4號)旨在透過鬆綁汽油揮發壓相關規定，降低燃料成本。州長辦公室估計，在暫停相關規範的郡縣中，汽油價格每加侖可望下降約0.1至0.2元。

目前密西根多數城市油價維持在每加侖約4元水準。分析指出，高油價部分原因與伊朗戰爭及荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)航運不確定性有關。

魏美桂表示，許多家庭正面臨生活必需品成本上升的壓力，包括食品與汽油。她指出，州政府無法改變海外戰事或聯邦政策，但將盡力透過州級措施減輕民眾負擔，讓駕駛人在加油時能節省開支。她同時呼籲州議會通過預算案，延續對勞工與退休族的減稅措施，並提供長者房產稅減免及學用品銷售稅假期。

根據命令內容，州政府將暫時中止部分地區必須符合特定汽油揮發壓標準的規定，並暫停由州農業與農村發展廳實驗室部門制定的相關法規。適用地區包括韋恩(Wayne)、奧克蘭(Oakland)、麥考姆(Macomb)、華許特瑙(Washtenaw)、利文斯頓(Livingston)、蒙洛(Monroe)、聖克萊爾(St. Clair)及萊納威(Lenawee)等八個郡，涵蓋約500萬居民。

州府表示，這八個郡約占全州人口一半，預期將使近半數駕駛受惠；而其他地區因原本即允許使用較低成本燃料配方，也可望出現類似降價效果。

該行政命令即刻生效，預計持續至2026年7月1日，州議會可視情況延長能源緊急狀態期限。

事實上，過去州政府亦曾採取類似措施。2017年，時任州長施奈德(Rick Snyder)在颶風哈維導致油價飆升後，也曾簽署行政命令放寬燃料揮發壓規範，以穩定市場價格。

州政府並提醒民眾，如發現加油站有異常情況，可撥打密西根州農業與農村發展廳24小時專線(800)632-3835提出申訴。