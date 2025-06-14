「不要國王」示威今登場 芝城、喬州、華府嚴陣以待

喬州檢察長卡爾(最前)警告示威者，如訴諸暴力將面臨最高35年監禁。(卡爾臉書)

因應14日在全美各地舉行的「不要國王」示威活動，芝加哥 警局表示已調派具豐富群眾管控經驗的警力，並備妥所有必要維安資源；喬治亞州檢察長卡爾(Chris Carr)則發表強硬聲明，向示威者發出嚴厲警告稱，如抗議訴諸暴力，將面臨控罪最高可判35年監禁。

華府方面為慶祝美國陸軍成立250周年於14日舉行系列活動，加上有關當局防範相關示威行動影響閱兵，已促使華盛頓國家廣場周邊啟動大規模安全管制。當地居民直言，此次維安措施較總統就職典禮更為嚴格，造成嚴重交通不便。

芝加哥本周末將迎來大規模示威活動，警方已全面取消員警休假，以應對14日在戴利廣場(Daley Plaza)舉行的「不要國王」萬人集會及其他預定活動。芝加哥副市長蓋特伍德(Garien Gatewood)13日表示，：「民眾無須過度擔憂周末市中心的安全狀況。」他肯定警方處理示威的專業能力，並呼籲各方保持理性。

戴利廣場周邊預計14日可能實施交通管制，警方提醒民眾避免攜帶大型背包或不明物品接近示威區。

喬州 檢察長卡爾是在該州布福德高速公路(Buford Highway)發生移民抗議後演變為暴力衝突後，發表強硬聲明嚴厲警告示威者。警方在此衝突中逮捕了6人。

卡爾在聲明中明確表示：「這是我對暴亂者的警告，在喬州，若有人為改變公共政策而實施暴力，將面臨國內恐怖主義指控。」他說，該罪名成立將面臨最高35年監禁的處罰，並指出：「抗議者用言語表達訴求，暴亂者則訴諸暴力，兩者界線分明。」

共和黨籍的卡爾正備戰2026年州長選舉，其發言被視為與加州 、紐約等自由派州劃清界線，他表示「我們不是加州或紐約，這裡是喬治亞州，我們不會為罪犯找藉口，只會起訴他們。」

華府地區在迎接閱兵前夕，周遭主要道路已經封閉，人行道也被阻隔，且街道全面豎起禁止停車標誌，在紀念碑周邊也都架設了安全圍欄。

居住在西北區憲法大道附近17年的杜夏托(Guzel Du Chateau)表示：「這比總統就職典禮的準備工作更擾民。」她補充：「對當地人來說，出行變得異常困難。」