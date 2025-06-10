芝女警追兇途中遭槍殺 警局：同僚誤殺

芝加哥女警里維拉不幸在追捕嫌犯的過程中遭同僚誤殺。(芝加哥警局)

芝加哥 警察局(CPD)8日對25歲的通緝拉克(Adrian Rucker)提出多項重罪指控，包括武裝暴力和持有無效槍枝許可證等罪名。這起案件涉及芝加哥女警里維拉(Krystal Rivera)在追捕過程中，不幸遭同僚誤擊殉職的悲劇。

據芝加哥警局調查報告顯示，這起事件發生於5日晚間10時許。當時里維拉所屬的警員小組接獲線報，前往該市82街與德雷克塞爾大道(Drexel Avenue)附近，攔查一名疑似攜帶武器的可疑人士。

警方表示，嫌犯拉克見警到場後立即逃往附近一棟公寓，警員隨即展開追捕。在追捕過程中，拉克在公寓內持步槍與警員對峙，隨後逃離現場。檢方在8日的聽證會上指出，在追捕過程中，一名警員的武器意外走火，擊中里維拉警員。

庫克 郡檢察官在法庭上表示，拉克是一名有前科的累犯，案發時身上還背負六張未執行的通緝令。法官審理後認定拉克對社區構成重大危險，當庭裁定不得保釋，必須繼續羈押候審。全案預計將於6月12日再次開庭。

芝加哥警察局史奈林(Larry Snelling)7日在南區一場活動中帶領全場為里維拉默哀。史奈林呼籲民眾不要過早下定論，稱案件仍在調查中。他表示，將從這起悲劇中汲取經驗，改進未來員警的訓練方式。

15區區羅佩茲(Ray Lopez)沉痛表示：「全芝加哥都感受到這份傷痛。我們必須嚴正傳達一個訊息：對於造成警員傷亡的行為，我們絕不容忍。」

里維拉生前參與的信仰世界教會(Faithworld Church)8日特別為她舉行追思儀式。牧師克魯茲(Daniel Cruz)帶領會眾祈禱：「求主以雙臂環抱這個家庭，特別庇佑她留下的珍愛女兒。」

教友聖地亞哥(Rich Santiago)含淚回憶：「里維拉是個真誠的人，這讓我想起在疫情 期間殉職的兒子。」聖地亞哥的兒子生前是庫克郡警長辦公室的副警長，與里維拉同屬教會排球團契。

里維拉的家人目前正籌備追思儀式，預計將於本週末舉行。芝加哥警察局表示將全力協助家屬處理後事，並持續調查案件細節。

這起事件再次引發社會對警員執勤安全與用槍訓練的關注。CPD表示將全面檢討追捕程序，避免類似悲劇重演。