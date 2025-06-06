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TWNY音樂會 展現年輕音樂家異鄉追夢心情

【芝加哥訊】
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「台美音樂協會」的演出受到歡迎。(主辦方提供)
「台美音樂協會」的演出受到歡迎。(主辦方提供)

以音樂為出發點,致力於支持旅美台灣藝術家的組織「台美音樂協會」(TWNY Music Guild)日前在芝城舉辦「重啟音樂會」(Unfolden)，由音樂家林翔翎(Joanne Lin)主辦的這場活動，融合攝影、故事分享與現場演奏，呈現年輕藝術家在異鄉逐夢的真實心情。

「台美音樂協會」的演出受到歡迎。(主辦方提供)
「台美音樂協會」的演出受到歡迎。(主辦方提供)

林翔翎是一位小提琴家， 她深信音樂可以跨越身分與疆界的語言，能在多元文化交織的縫隙中尋回自我並連結彼此。活躍於紐約古典與當代樂壇的她， 致力將台灣音樂文化分享給世界各地社群。

「台美音樂協會」的林翔翎是一位小提琴家。(主辦方提供)
「台美音樂協會」的林翔翎是一位小提琴家。(主辦方提供)

另一位參加演出的小提琴家為張靖欣(Justine Teo)，來自新加坡的她現為Civic Orchestra 駐團音樂家。她的室內樂組經常受邀至社區、博物館與老人院演出。

中提琴家 Joshua Sukhdeo目前為芝加哥交響樂團青年計畫的教育合作音樂家，曾於華府的甘迺迪中心(Kennedy Center)、史密森尼學會(Smithsonian Institution)等地演出。他以溫暖的音色與極具包容力的

音樂著稱。大提琴家Brendan Stock來自印第安納州，曾任學校交響樂團的首席大提琴，2025年獲德堡大學 大學協奏曲比賽冠軍，並活躍於美國中西部音樂圈。

其他成員還包括西北大學音樂博士生、鋼琴家 張云華(Yun-Hua Chang)；爵士鼓演奏家Rick Tsai等，均在各音樂領域有傑出表現。

當天音樂會並邀請到攝影師Winnie Ko 與 CindyHo共同設計活動紀念小卡供索取。

TWNY希望藉由音樂的凝聚力，喚起作為台灣人的驕傲，也同時訴說世界公民的溫柔。主辦方並感謝駐芝加哥台北經濟文化辦事處、台灣奇美博物館、紐約華僑文教服務中心的贊助。

芝加哥 交響樂 新加坡

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