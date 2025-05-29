國殤長周末 芝槍擊案16年來最低 仍釀4死

國殤節長周末，芝加哥警方出動大批警力維持治安。(芝加哥警局臉書)

芝加哥 警局表示，今年的國殤長假期間的槍擊 案件較往年同期減少，更寫下16年來最低紀錄，但仍有數起致命事件發生，凸顯治安隱憂。

據警方統計，國殤連假共發生多起槍擊案，造成至少四人死亡，另有多人受傷。與2020年同期的11死42傷相比，整體暴力事件雖有下降，但居民與市府官員均指出，芝加哥仍需更多措施以確保社區安全。

剛結束周末的槍擊事件主要集中在摩根公園(Morgan Park)、洪堡公園(Humboldt Park)及北朗代爾(North Lawndale)等區域，而這幾起槍擊案的嫌犯仍未逮獲。

根據美國國家氣象局數據，今年國殤日長周末芝加哥氣溫異常偏低，湖邊高溫未超過華氏60度，可能間接影響戶外活動與潛在衝突。

相較之下，2020年同期芝加哥經歷「血腥周末」，時任市長萊特福特直言警方執法不力，稱暴力事件「完全失控」。

多位社區居民表示，雖然今年暴力事件減少，但市府仍需加強青年就業與課後輔導計畫，以從根本減少犯罪。

育有兩名青少年的麥卡倫(McCullom)說，非營利組織「After School Matters」等計畫能提供青少年職業培訓與課後活動，有效降低閒置時間與潛在犯罪風險。她呼籲市府擴大類似計畫，尤其是在暴力事件頻傳的夏季。

芝加哥市長強森肯定警方與社區組織的努力，並指出市府執行「增聘200名偵探，提高兇殺案與槍擊案的破案率」、「擴大心理健康 支援、青年就業及住房計畫」、「強化社區衝突調解，透過非暴力培訓降低潛在風險」等關鍵措施見效。