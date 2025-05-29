我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

法庭擋川普關稅 白宮副幕僚長米勒：司法政變失控

國殤長周末 芝槍擊案16年來最低 仍釀4死

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國殤節長周末，芝加哥警方出動大批警力維持治安。(芝加哥警局臉書)
國殤節長周末，芝加哥警方出動大批警力維持治安。(芝加哥警局臉書)

芝加哥警局表示，今年的國殤長假期間的槍擊案件較往年同期減少，更寫下16年來最低紀錄，但仍有數起致命事件發生，凸顯治安隱憂。

據警方統計，國殤連假共發生多起槍擊案，造成至少四人死亡，另有多人受傷。與2020年同期的11死42傷相比，整體暴力事件雖有下降，但居民與市府官員均指出，芝加哥仍需更多措施以確保社區安全。

剛結束周末的槍擊事件主要集中在摩根公園(Morgan Park)、洪堡公園(Humboldt Park)及北朗代爾(North Lawndale)等區域，而這幾起槍擊案的嫌犯仍未逮獲。

根據美國國家氣象局數據，今年國殤日長周末芝加哥氣溫異常偏低，湖邊高溫未超過華氏60度，可能間接影響戶外活動與潛在衝突。

相較之下，2020年同期芝加哥經歷「血腥周末」，時任市長萊特福特直言警方執法不力，稱暴力事件「完全失控」。

多位社區居民表示，雖然今年暴力事件減少，但市府仍需加強青年就業與課後輔導計畫，以從根本減少犯罪。

育有兩名青少年的麥卡倫(McCullom)說，非營利組織「After School Matters」等計畫能提供青少年職業培訓與課後活動，有效降低閒置時間與潛在犯罪風險。她呼籲市府擴大類似計畫，尤其是在暴力事件頻傳的夏季。

芝加哥市長強森肯定警方與社區組織的努力，並指出市府執行「增聘200名偵探，提高兇殺案與槍擊案的破案率」、「擴大心理健康支援、青年就業及住房計畫」、「強化社區衝突調解，透過非暴力培訓降低潛在風險」等關鍵措施見效。

槍擊 芝加哥 心理健康

上一則

加強宵禁、舉辦活動 華府青少年犯罪率降

延伸閱讀

籌備3年 芝加哥華埠遊客中心開幕

籌備3年 芝加哥華埠遊客中心開幕
以部長批槍案「反猶主義誘惑結果」轟歐洲助長恐怖勢力

以部長批槍案「反猶主義誘惑結果」轟歐洲助長恐怖勢力
歷經3年整修 芝加哥國父紀念館重新開幕

歷經3年整修 芝加哥國父紀念館重新開幕
武漢夜市爆槍擊案 燒烤攤遭掃射傳2死…相關訊息被封

武漢夜市爆槍擊案 燒烤攤遭掃射傳2死…相關訊息被封

熱門新聞

由於招生數銳減，賓州大將關閉包括申南戈(Shenango)等七個校區。(賓州大申南戈校區臉書)

招不到學生？賓州大關閉7校區

2025-05-27 14:10
庫達納扎爾(左)、黃楚然(右)。(波士頓市府官網截圖)

團隊華裔成員涉家暴 吳弭政府解雇涉案人

2025-05-21 09:34
數十位華人出席了俄州州眾議會聽證會，表達反對HB1法案。(俄州亞太聯盟)

俄州議會提案禁中國公民買房 華人湧入聽證會反對

2025-05-22 10:35
愛達荷州華裔女子邱艾莉將兩歲孩童獨留在高溫悶熱的汽車內，遭警方逮捕及控以傷害兒童重罪。（愛達郡警長辦公室照片）

2歲童獨留高溫車內大哭 華婦被捕

2025-05-26 20:02
哈丁穿著仿冒執法人員的製服越獄 。(美聯社)

強暴殺人重罪 「歐扎克魔鬼」前警長越獄引恐慌

2025-05-27 20:16
維州TJ高中為全美知名的菁英高中。(本報檔案照片)

維州檢察長：證據顯示TJ高中招生存在種族歧視

2025-05-22 10:06

超人氣

更多 >
哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保
南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃

南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃