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ICE連日在芝移民法庭抓人引恐慌 當事人出席聽證 家屬最好別陪同

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝加哥移民法庭至少連續兩天出現ICE探員在法庭內逮捕多人，圖為去年年底民眾排隊進入法庭情形。(美聯社)
芝加哥移民法庭至少連續兩天出現ICE探員在法庭內逮捕多人，圖為去年年底民眾排隊進入法庭情形。(美聯社)

川普總統推動大規模驅逐計畫，近日在芝加哥地區疑行動升級。根據指出，聯邦探員已經至少連續於21日、22日兩天，在芝加哥移民法庭內逮捕多人。

有四名律師表示，21日全天有數組人員在市中心法院內拘留移民，其中多數探員佩戴徽章或口頭表明自己是美國移民海關執法局(ICE)官員。全國移民正義中心(National Immigrant Justice Center)指出，22日又出現更多逮捕案例。

資深移民律師艾倫(Wilfredo Allen)表示，由司法部管轄的移民法庭極少發生當庭逮捕，通常僅針對刑事指控或庇護申請被拒者，「這幾天行動，推測都是為了加速拘留和驅逐。」

美國移民律師協會收到的報告顯示，此次行動波及無犯罪紀錄者、無律師代表者及尋求庇護者。協會指出，雖然過去數月持續有拘留案例，但近日報告數量激增。

ICE發言人對此未予置評。全美多家媒體本月陸續報導聯邦探員在達拉斯、鳳凰城和西雅圖的移民聽證及報到程序中實施拘留。

ICE進入法院拘留參與遣返程序者的做法，標誌著川普政府採取更激進策略。儘管川普競選時承諾大幅增加驅逐數量，但實際進展混亂且未達預期，近期報告更顯示目前驅逐量甚至低於拜登政府時期。

雖然ICE有權進入法院，但維權人士擔憂這將對需例行報到或聽證的移民產生寒蟬效應。移民律師指出，川普政府似乎正協調撤銷入境未滿兩年者的案件，以便聯邦探員立即拘留並可能加速遣返。

川普今年1月將傳統用於邊境的「快速遣返」權限，擴展至所有無法證明在美超過兩年的無合法身分外籍人士，此類人員無權獲得移民法官聽證。

移民律師拉維(Aaron Lawee)在庭審中目睹政府律師撤銷兩起案件。他表示，兩案當事人均在庭外遭到拘留，其中越南籍女性通過視頻連線的律師申明其具有庇護申請權；另一名無律師代表的男性獲法官批准10天回應期，後因刑事定罪紀錄被拘。

「這種將非拘留案件轉為拘留的做法極不公平，」拉維指出，「移民面臨的司法環境本就嚴苛，這更像是『有罪推定』。」

芝加哥肯特法學院教授卡莫納(Victoria Carmona)稱，此種撤案加速遣送的手段「前所未見」，疑似多城市協調的全國性行動，「目的顯然是最大化拘留量，快速驅逐人群。」

律師們仍敦促當事人出席聽證，因為如缺席將導致遣返令，但建議陪同家屬可考慮迴避。

川普第二任期開始後，芝加哥頻遭白宮針對。進步派市長強森曾斥總統為「暴君」，並在3月國會聽證中捍衛禁止地方執法部門配合聯邦移民當局的庇護政策。然而ICE仍持續在芝加哥實施驅逐。

伊州移民難民權益聯盟(ICIRR)驅逐辯護高級主管溫塞斯(Rey Wences)譴責，這波法院逮捕「極其令人不安」，「ICE和國土安全部正用這種策略在全美多城抓人，製造恐慌、阻礙移民程序，只為衝高川普的驅逐數據，犧牲普通家庭權益。他們試圖走捷徑剝奪民眾的正當程序權利。」

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