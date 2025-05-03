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慈濟芝加哥服務中心 南華埠啟用

特派員黃惠玲／芝加哥報導
慈濟芝加哥服務中心開幕。(駐芝台北經文處提供)
慈濟芝加哥服務中心開幕。(駐芝台北經文處提供)

位於芝加哥華埠慈濟芝加哥服務中心日前啟用 。標誌著慈濟人文精神與志業在美中西部地區的深耕與再出發，服務中心未來將成為芝加哥慈濟志工團隊推動醫療、教育、慈善與人文關懷的核心基地，持續關懷當地弱勢、推廣健康生活、協助新移民融入社區，同時也將成為災難發生時的物資調度與援助平台。

來自台灣花蓮慈濟精舍的德悅師父、德瑋師父、黃思浩、慈濟全球總督導黃思賢、美國慈濟總會執行長李瓊熏，以及駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰、組長張正育，伊州州眾議員馬靜儀，芝加哥第11區區長李惠華等近250人出席了開幕典禮。

德悅師父帶來了證嚴上人的祝福，證嚴上人感恩芝加哥分會歷任執行長承擔起推動慈濟事業的重擔，以真誠的心照顧著廣大中西部給予第一線的賑災服務。上人並祝願慈濟芝加哥服務中心，繼續發揮慈濟大愛精神為社區服務。德悅師父並轉呈「靜思法脈，慈濟宗門綱要」，由芝加哥分會執行長謝濟介代表受領。謝濟介和副執行長蔡慈紹也感動分享，多年來籌建慈濟芝加哥服務中心的心願，如今終於圓滿。

慈濟芝加哥服務中心位於南華埠商圈。(駐芝台北經文處提供)
慈濟芝加哥服務中心位於南華埠商圈。(駐芝台北經文處提供)

類延峰高度肯定慈濟長年在全球各地、特別是在美國社區中所展現的無私精神與實踐力。他表示，慈濟是一個充滿力量的團體，不僅以行動感動人心，更以堅定的信念推動「大愛」理念的實踐。

慈濟芝加哥服務中心開幕嘉賓齊聚。(慈濟提供)
慈濟芝加哥服務中心開幕嘉賓齊聚。(慈濟提供)

馬靜儀、李惠華陸續致詞表示，慈濟人向人類展現出的慷慨、同情、善良和愛心，是所有人都應該努力內化的價值觀。黃思賢、李瓊熏也向慈濟芝加哥服務中心的開幕致上誠摯的祝福。

慈濟芝加哥服務中心開幕。(駐芝台北經文處提供)
慈濟芝加哥服務中心開幕。(駐芝台北經文處提供)

慈濟成立58年來，從台灣出發走入全球五大洲，截至2025年，慈濟已於超過128個國家設有志業點與慈善行動，推動「四大志業、八大法印」，涵蓋醫療、教育、人文、慈善等領域，並結合骨髓捐贈、環保、社區志工、國際賑災等實際行動，讓佛法大愛走進社會、走進生活，成為人間菩薩的實踐力量。

慈濟芝加哥服務中心是繼西郊慈濟分會之外，大芝加哥地區第二處慈濟據點，未來服務中心將持續推動定期醫療義診、社區健康教育講座、環保回收與環境教育、志工培訓與靜思人文推廣、災難應變與物資調度支援平台。地址： 215 W 23rd Street Chicago, IL 60616，電話(312)225-7670。

慈濟 芝加哥 華埠

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