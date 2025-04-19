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關稅波及 伊州今年黃豆產量縮減

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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受到關稅及貿易問題影響，伊州中部今年的農作物栽種，預期玉米將多過黃豆。(皮歐利亞郡農業局臉書)
受到關稅及貿易問題影響，伊州中部今年的農作物栽種，預期玉米將多過黃豆。(皮歐利亞郡農業局臉書)

春季到來，中伊利諾州的農民已經回到田間開始播種季，但由於川普總統與美國貿易夥伴之間即將爆發的貿易戰，今年的作物聚焦栽植的品類可能會有所不同，因為目前關稅的不確定性，可能會導致玉米種植量增加，取代了原本大宗的黃豆。

皮歐利亞郡(Peoria County)農業局經理亨斯利(Charlie Hensley)表示，農民的收入主要仰賴全球市場的需求，而他們最大的貿易夥伴是中國與墨西哥。他指出，伊利諾州是全美最大的黃豆生產州，而中國則是最大的採購國之一。然而中國對美國農產品採取加徵報復性關稅，以回應美國對中國進口商品施加的關稅。而這種關稅的不確定性，可能會導致玉米種植量取代黃豆，成為今年農作物的主力農產品。

根據美國農業部的報告，預計農民今年將種植約9530萬畝的玉米，比2024年增加5%；而黃豆的種植面積則減少4%，平均為8350萬畝。

亨斯利說，「我們希望看到開放的市場、現有的市場，而其中一部分與中國合作息息相關。」

他補充說，今年的播種季已經從4月10日開始，將持續到5月中下旬。根據15日的行情，玉米每蒲式耳價格為4.76元，黃豆則為10.30元。

關稅及貿易帶來的挑戰，不僅限於伊州農作物，該州農地價值在玉米帶最富饒的地區之一，也出現走弱趨勢。

Compeer Financial的認證估價師布萊恩斯(Rob Brines)，主要負責伊州中部的麥克萊恩郡(McLean County)、伍德福德郡(Woodford County)和馬歇爾郡(Marshall County)三個郡，他指出，當前地價已從2022-2023年的高峰回落。

「2024年以來行情持續溫和修正，現在每英畝1.7萬至1.8萬美元的價格區間，相當於先前1.9萬至2萬美元的新常態。」在此同時，掛牌出售的農場也變少了。

「我們在2024年底和2025年初的銷售案不多，但最近在麥克萊恩郡南部有一些交易，其中一塊地賣到了大約每畝1萬8300元。儘管價格仍然強勁，但不如幾年前那麼高了。」

他指出，農產品價格低迷、利率過高，以及有關關稅與貿易的不確定性，都為農地市場交易帶來壓力。

關稅 伊州 伊利諾州

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