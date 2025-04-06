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法拍危機最高州 印州高居全美第2 內華達榜首

特派員黃惠玲／綜合報導
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全美去年法拍屋危機各州差異大。(美聯)
全美去年法拍屋危機各州差異大。(美聯)

儘管2024年全美法拍率整體下降，但部分州仍出現異常高發的法拍活動。一般法拍率通常與失業率、生活成本等經濟指標相關，但自然災害、各州法拍法規等差異性因素，仍導致全國各州出現巨大落差。「24/7華爾街」分析列出法拍危機最嚴重的州別，其中內華達、印第安納、馬里蘭州高居全美前三名。

美國房市去年經歷劇烈震盪，春季購屋旺季房貸利率飆升，加劇購屋負擔能力危機，迫使眾多潛在買家退出市場。房價持續上漲的同時，房屋銷售量卻跌至25年來新低。「24/7華爾街」引用ATTOM數據解決公司的法拍活動數據，對50州做出排名。

其中前五名，依序為：

內華達州 ─法拍比率：每2707戶住宅就有1戶進入法拍程序(較先前統計的3753戶惡化近28%)；房產價值：有房貸住宅中位數價值45萬2200元(較前次28萬3200元大幅攀升)；家庭收支：有房貸家庭收入中位數10萬6098元；每月住房成本中位數1876元；年度稅賦負擔：房貸戶年均房地產稅2093元。

印第安納州─法拍比率：每2833戶住宅中有1戶進入法拍程序；房產價值：有房貸住宅中位價23萬8600元；家庭收入：有房貸家庭中位收入9萬6509元；每月住房成本中位數1359元；年度稅賦負擔：房貸戶年均房地產稅1730元

馬里蘭州─法拍比率：每3253戶住宅中有1戶進入法拍程序；房產價值：有房貸住宅中位價42萬8100元；家庭收入：有房貸家庭中位收入13萬6098元；每月住房成本中位數2224元；年度稅賦負擔：房貸戶年均房地產稅4030元。

猶他州─法拍比率：每3257戶住宅中有1戶進入法拍程序；房產價值：有房貸住宅中位價52萬7100元；家庭收入：有房貸家庭中位收入11萬9939元；每月住房成本中位數1978元；年度稅賦負擔：房貸戶年均房地產稅2579元。

新澤西州─法拍比率：每3275戶住宅中有1戶進入法拍程序；房產價值：有房貸住宅中位價47萬4700元；家庭收入：有房貸家庭中位收入14萬6962元；每月住房成本中位數2676元；年度稅賦負擔：房貸戶年均房地產稅9323元。

伊利諾州在該排行榜上排名第八，攀升數度驚人，該州每3753戶就有1戶進入法拍程序。有房貸住宅中位數價值為28萬3200元；有房貸家庭收入中位數11萬3954元；有房貸者每月住房成本中位數1905元；有房貸者年均房地產稅5622元。

而鄰近伊州的密蘇里州，法拍比率僅為伊利諾州的半數，也因此凸顯伊州房市危機的嚴重性。專家分析，民生必需品價格持續上漲，可能加劇房貸違約情況，預示伊州即將步入房市危機階段。

詳細排名信息，可查詢：https://reurl.cc/QY6by2。

房地產 伊州 華爾街

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