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伊州參議員德賓：農業部削經費 加劇飢餓危機

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝城「滋養希望」組織表示，儘管目前SNAP福利仍未削減，需求食物發放補給的人數卻持續上升。(滋養希望臉書)
芝城「滋養希望」組織表示，儘管目前SNAP福利仍未削減，需求食物發放補給的人數卻持續上升。(滋養希望臉書)

伊利諾州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)警告，由於美國農業部(USDA)削減預算，醫療補助計畫(Medicaid)和補充營養援助計畫(SNAP)等援助項目資金預料也將縮水，屆時全伊州將有許多家庭面臨飢餓危機。

他日前在芝加哥西城區的非營利組織「滋養希望」(Nourishing Hope)表示，「許多家庭在掙扎求生，連基本的食物都難以為繼，」他說，不幸的是這些最需要幫助的人幾乎是隱形的，大家過著日常生活的同時，卻看不見他們的存在。

USDA獨立審查委員會現正在評估裁撤近6000個職位，同時終止2025年度「學校本地食品合作計畫」與「本地食品採購援助計畫」，原因在於上述項目「不再符合機構目標」。

根據預算與政策優先中心(Center on Budget and Policy Priorities)的數據，補充營養援助計畫(SNAP)平均每天為受益者提供約6.16元的補助，而對該計畫的削減，進一步加劇伊州的糧食不安全問題。

德賓警告說，「我們不應該考慮一項讓美國人重回飢餓的方案。」他表示，會在華府盡力阻止這些削減措施，

「滋養希望」是一個提供食品、心理健康及社會服務的慈善組織，根據「滋養希望」的數據顯示，在SNAP等福利尚未削減的情況下，該組織糧食援助需求已同比增長35%。

「即使SNAP還沒有遭削減，對於相關補助的需求仍在增長，」「滋養希望」的經理巴奈特(Natia Barnett)說，美國農業部的經費削減將導致食品採購成本上升，「等於限制了我們援助家庭的能力。」

「滋養希望」臨時執行長赫爾(Jennie Hull)表示，大約一半前來該組織尋求食物援助的人都依賴SNAP補助，一旦該計畫經費減少，勢必帶來「嚴峻的挑戰」。

赫爾說，「多數人距離需要食物銀行僅差一次薪水危機。所有食物銀行都將感受這波衝擊。」該組織雖規模龐大，現有資源已接近承載極限。

伊州 農業部 醫療補助計畫

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