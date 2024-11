預算赤字高達10億 芝市長違背選舉承諾調漲房產稅4％

選舉時承諾不會調高房地產稅的芝市長強森,迫於龐大預算赤字改口調高地稅。(芝市長臉書)

在高達10億元的預算 赤字壓力下,競選芝加哥 市市長時公開承諾不會調漲房地產 稅的強森,30日提出新預算提案時,宣布將調高新年度的房地產稅,根據新預算案,房地產稅將提高4%。

強森在其競選市長時推出的廣告說,「我是唯一一個不會提高房地產稅的市長候選人,」不過,這項承諾在強森勝選上任後,僅持續短短一年就破功。

此舉也讓才因地產重估而陷入困境的芝加哥物業東主受到雙重打擊,強森預計將從房地產稅增加進帳三億元,藉此讓市府在不裁員的情況下,平衡其173億元的2025年預算。

強森這次調升地稅的幅度,也是該市十年來最大的一次地稅漲幅,強森放棄採取要求加入工會的城市雇員,通過接受強制休假或進行針對性的裁員,來平衡市府失衡的預算。

即使743個空缺職位(其中包括芝警局400人)暫停補齊後,市長還需要創紀錄的5.7億元的增稅融資(TIF)盈餘。這比去年創下的紀錄還多出5410萬元。芝加哥公立學校獲得今年TIF 盈餘中的 3.11 億元。

強森去年向市議員發表的預算演講中,吹捧了他將推出的多項新的投資,包括重新啟動該市環境局(Dept. of Environment)、增設技術與創新局(Dept. of Technology and Innovation),他還提議為心理健康服務增加近500萬經費。

然而由於新年度芝市預算赤字高達10億元,導致強森不得不試圖透過擬議的房地產稅調高來平衡龐大赤字。

強森表示,在經歷了「痛苦過程」後,他做出了「非常艱難的決定」,違背了他標誌性的競選承諾。他聲稱,在「一次又一次不負責任的政府…」後,他別無選擇。

更好政府協會(Better Government Association)主席格雷辛(David Greising)說,強森似乎沒有考慮很多嚴肅的成本節約措施,因此他必須通過新的收入和增加數十億元的房地產稅來彌補收入及開支的嚴重差距。

格雷辛指出,因應通貨膨脹,芝市前市長萊特福特曾提出了房地產稅自動增加方案,但強森上任後拒絕落實該計畫。

格雷辛說,提高房產稅會帶來額外的收入,該市去年本可以使用這些收入,並將餘額轉到今年運用,但強森沒有施行。

強森也曾試圖開發新的收入來源,例如對售價超過100美元的房產徵稅,但在全民公投時遭到否決。

專家分析表示,如果僅靠徵收更高的房地產稅,並不足以彌補預算缺口。