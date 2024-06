因應DNC可能騷亂 芝加哥警擬大規模逮捕

特勤局局長切特爾(右)、芝警局局長史奈林(左)說明民主黨全國代表大會的安保準備情形。(芝警局)

特勤局(Secret Service)局長切特爾(Kimberly Cheatle)以及芝加哥 警局局長史奈林,4日在芝加哥說明民主黨 全國代表大會的安全準備工作。根據指出,這次大會期間,估計將有多達4萬人參與各種抗議示威,芝加哥警察局表示,即使抗議行動平和,但只要堵塞道路、封鎖場地,警方將會進行大規模逮捕。

2024年民主黨全國代表大會期間的安全由特勤局負責。大會以外的安全則由芝加哥警方負責。

芝加哥警方不願透露他們預計會有多少抗議者參加民主黨全國代表大會,但根據計畫參加大會的團體聯盟表示,抗議人數將多達四萬人。

芝加哥警方表示,「即使示威非暴力行為,而且看起來和平進行,但一旦出現違反法律的行為,例如堵塞道路、封鎖場地等,警方將會宣布大規模逮捕並付諸行動。」

芝警局局長史奈林說,他已經跟負責監督警察改革的團體聯盟一起討論過該措施並獲同意,但一位消息人士表示,監督團體並不支持大規模逮捕政策。

民主黨全國代表大會遊行聯盟(Coalition to March on the DNC)的伊斯貝克(Joe Iosbaker)說,警方這種威脅要進行大規模逮捕的說法,目的是對那些想讓參與遊行者產生寒蟬效應。」

警方表示,多達3000名警官將接受專門培訓,以應對潛在的民眾騷亂。史奈林說,這些培訓的目的在幫助警察明白,「我們需要緩和局勢、積極主動,以防止可能發生的暴力及破壞行為,」他說,如果可能的話,希望在這些事情發生前就予以制止。

切特爾4日也參觀了大會主場聯合中心,並查看了將做為政要安全停留區的場所,她表示,「我們的重點是確保能因應該活動可能面臨的所有潛在挑戰,並確保做好充分準備。」

她也提到,7月份在威斯康辛州密爾瓦基市舉行共和黨 全國代表大會的安保計畫,將跟民主黨大會非常相似。