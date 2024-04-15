全美10大通膨區 密州聖路易居第4 費城第7 芝16

通膨率高漲，超市物價也節節升高。(特派員黃惠玲／攝影)

新冠疫情發生後，美國通膨率創下40年來新高，但受聯準會升息等因素影響，通膨率大幅降溫，截至今年3月通膨率下降至3.5%。不過，該數字仍略高於聯準會2%的目標。全美十大高位通膨區中，位於伊利諾州、密蘇里州 邊界的聖路易，高居全國第四，也是中西部唯一擠進十大的地區。

費城 、巴爾的摩也在十大之列，分居第七、第十。

華府在物價整體波動排行榜中，名列第14位；喬治亞州的亞特蘭大區排名第11位。芝加哥地區則排在第16位。

理財網站WalletHub近日公布的一項統計報告指出，烏克蘭戰爭和勞動力短缺等多種因素，導致了通膨率高於平均。

該報告比較了全美23個主要大都會區中，兩個與衡量通貨膨脹的消費者物價指數相關的兩個關鍵指標，並將勞工統計局最近一個月的消費者物價指數與兩個月前和一年前的消費者物價指數進行比較，藉此了解通貨膨脹在短期和長期內的變化。

全國通膨最嚴重的前兩位地區分別為夏威夷的檀香山以及佛州的邁阿密，其食品、租金、汽車價格大幅上漲。

如3月份指數與兩個月前的消費者指數相比，馬里蘭州的巴爾的摩增長最大，賓州費城及密蘇里州的聖路易並列第二，波士頓與檀香山同排第四，舊金山名列指數增長第五高。

至於同期物價指數增幅最低的地區，丹佛、鳳凰城並列18名，紐約市以及明尼蘇達州的明尼拿波利斯同為20名，密西根州的底特律在23個都會區中，物價波動倒數第二低，阿拉斯加州的安克拉治則是全美今年3月與前兩個月相比，物價變動最小的都會區。

安摩斯特麻州大學(University of Massachusetts-Amherst)經濟學教授佛列德曼(Gerald Friedman)說，通過移民改革來解決勞動力供應問題，將是緩減通膨措施的其中之一有所幫助的方法。

他也提到，提高利率是在用一把「大鎚」來解決只需要用「手術刀」解決的問題，他說，提高利率會使整個經濟衰退，甚至更糟。而通過降低工資或迫使企業在市場低迷時打折促銷，以降低通膨率，將阻礙投資 發展，還會破壞未來生產率及資本投資的增長。

佛列德曼說，在今天的大環境中，企業貪婪占了通膨的很大一部份因素，供應方面中斷也是其中主要原因。