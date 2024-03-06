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記錄華人婦女平權 她的故事芝華埠開展

特派員黃惠玲／芝加哥報導
馬靜儀兒時受到余江月桂啟發，對成為民代興趣濃厚。(特派員黃惠玲／攝影)
馬靜儀兒時受到余江月桂啟發，對成為民代興趣濃厚。(特派員黃惠玲／攝影)

「加州州務卿的余江月桂對我兒時有很大啟發，那時忽然發現原來跟我相像的人，也可以成為民選官員，從此奠定了我要當民代的目標」，數十年後，在舊金山出生的馬靜儀在2016年成功選上伊利諾州第一位華裔州眾議員。

馬靜儀日前參加芝城華埠圖書館「她的故事Herstory2─美國華人女性法律史」展覽開幕式時，對該展出記載的九位華裔女性故事，感受深刻，在3月婦女月到來同時，她鼓勵大家踴躍前往參觀。

由律師邱彰策畫的這項展覽，「她的故事——美國華人女性法律史」記錄了華人女性自1874年以來在美國法院爭取平權的歷程，以及1912年至2020年之間華人女性參與的美國重大法律事件。

其中余江月桂在1974年當選了加州首位華裔女州務卿，之後更連任了四次。出生於洗衣店家庭的她，在州議員任內成功禁止加州公共建築內的女廁收費。此外，展覽中也包括「1874年的22名淫蕩中國女性案」，當年這22名女子飄洋過海來到美國，卻因內衣顏色與形式被海關官員扣上「淫蕩」罪名，該案後來上訴到最高法院，最終華裔婦女勝訴，該案大法官表示，「移民官沒有給人任意貼標籤及歧視的權利。」

大力支持該項展出的駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰說，這項展覽記載了多位華裔婦女爭取人權、為尊嚴奮鬥的過程，意義非凡，他說，到今日看到更多華人女性的傑出表現，為社區、為正義付出貢獻，尤其令人敬佩與感動。

馬靜儀說，早在舊金山期間就觀看過「她的故事」，「可以說這些前輩對後輩具有不可抹滅的影響」，尤其華裔女性在移民歷史上身影模糊，透過這項展覽，揭示了華裔女性鮮為人知的故事，展示了她們自强不息的奮鬥史。

芝加哥第11區區長李惠華說，身為芝市議會第一位華裔區長，她知道自己任重道遠，但同時更期待各行業職位的「首位華裔女性」愈來愈普遍。

主持開幕式的芝加哥圖書館展覽專員卡斯蒂(Chas Cassidy)說，該展覽將持續在華埠圖書館展出至3月31日；4月1日至30日則轉至麥金利公園圖書館(Mckinley Park Library)展出；5月1日至5月31日在橋港區圖書館(Bridgeport Library)展出。

許多僑社代表出席了開幕式。(特派員黃惠玲／攝影)
許多僑社代表出席了開幕式。(特派員黃惠玲／攝影)
駐芝台北經文處處長類延峰。(特派員黃惠玲／攝影)
駐芝台北經文處處長類延峰。(特派員黃惠玲／攝影)
芝圖書館展覽專員卡斯蒂。(特派員黃惠玲／攝影)
芝圖書館展覽專員卡斯蒂。(特派員黃惠玲／攝影)
「她的故事」記載華人女性爭取平權歷史。(特派員黃惠玲／攝影)
「她的故事」記載華人女性爭取平權歷史。(特派員黃惠玲／攝影)
「她的故事」即起在芝加哥華埠圖書館開展，各界出席開幕式。(特派員黃惠玲／攝影)
「她的故事」即起在芝加哥華埠圖書館開展，各界出席開幕式。(特派員黃惠玲／攝影)

華裔 華人 圖書館

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