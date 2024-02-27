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非芝教委會優先項目 華埠高中希望渺茫

特派員黃惠玲／芝加哥報導
史加南(前右二)為芝加哥教育委員會有史以來第一位華裔主席。(特派員黃惠玲／攝影)
史加南(前右二)為芝加哥教育委員會有史以來第一位華裔主席。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠高中的成立，可說大概率落空了」，積極參與推動華埠擁有自己社區高中的華埠更好團結聯盟主席吳常義說，由於新的教育委員會有太多任務比設立新高中優先，他對於2022年市議會通過在24街夾州街(State St.)蓋「近南區高中」(Near South High School，即俗稱華埠高中)，幾乎已經不抱希望。

芝加哥華埠高中興建計畫，從2018年的預定改建全國教師學院(National Teacher Academy)，受到其他族裔社區反對最終落空；再到2022年市議會通過在24街夾州街(State St.)蓋新高中，但之後建校地點爭議不斷，且力挺該項建校案的前市長萊特福特敗選後，華埠高中計畫形同擱置。

儘管新市長聘任了史上第一位華裔史加南擔任教委會(Chicago Board of Education)主席，但目前教委會面臨多項重大改革，包括委員會成員從市長派任改為選民選舉、學校招生將由現行的菁英制改為學區制等，導致華埠設立高中的項目的優先順序不斷推後。

吳常義難掩失望的說，按照目前的狀況來看，他個人完全不看好在未來一兩年內華埠高中有可能起死復生。

事實上，前市長萊特福特團隊將華埠高中選蓋在24街夾州街，但該處原本是芝市房屋管理局計畫作為興建「可負擔房屋」的土地，這項方案很快受到非裔倡導可負擔住房者的強力反對，更因而引發一連串爭議。

隨著萊特福特落選，華埠高中興建的急迫性，並未受到新任市長強森的支持，整個計畫也從此未傳出任何新進度。

吳常義說，最近芝加哥白襪球隊有意遷往南環區建新球場，雖然該計畫仍在初步階段，但如果白襪球隊主球場從橋港區現址遷離，那麼空出來的大片土地，也可能將為華埠高中地點開啟另一扇大門。

他表示，儘管推動社區高中屢次失敗，但包括華埠更好團結聯盟等組織，不會因此放棄努力。

華埠 芝加哥 學區

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