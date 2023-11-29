芝市長上任後首訪 讚華埠為芝市靈魂

芝市長強森(中)上任後首訪華埠。(市長辦公室提供)

芝加哥 市市長強森今年5月15日上任後，日前首度造訪華埠 ，他表示，華埠是芝加哥的靈魂，是芝城 最具活力與歷史意義的社區之一，強森說，對芝城華商會等社區非營利組織的資助，在促進旅遊業與確保社區未來發展的同時，也替當地企業提供了支持及資源。

強森訪問華埠及芝城華商會，受到熱烈歡迎。芝城華商會會長李建明、董事長倪舉淩、董事們及社區代表都出席歡迎市長的到訪。

芝市長強森(右前一)與華商會、華社代表舉行簡短會議。(華商會提供)

伊利諾州國會眾議員戴維斯、芝市商業及發展部副市長梅立特(Kenya Merritt)、庫克郡委員會委員戴利(John Daley)、第11區區長李惠華、第25區區長盧漢士野餐加了在華商會舉行的簡短會議，主要讓強森了解華埠發展事宜及討論如何改善華埠治安。

芝市長強森(左七) (華商會提供)

李建明在會中向強森提出有關華埠商業發展及改善治安的幾項方案，包括考慮設立衛星警察站，以便利居民報案；加強聘請專業警察；加強華埠街燈。在華埠商業發展方面，李建明提出幾項建議，包括設立華埠設置旅遊服務中心、設立社區公共洗手間、增加華埠停車車位，以吸引更多的遊客前來華埠觀光及購物。

芝市長強森(右二)訪華埠。(市長辦公室提供)

強森表示，他支持華埠的各項發展並願意配合，與會者也積極發言，表達支持華埠發展。