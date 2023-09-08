芝移民童激增 公校生逾1/4需上ESL 雙語教育面臨挑戰

芝加哥公校系統目前入學的約30萬名學生中，多達7萬7000多名為英語學習學生。(CPS)

從德州載送到芝加哥 的尋求庇護移民，不僅造成芝城住房與收容危機，也對芝加哥公立學校系統(CPS)有限的雙語教學資源帶來嚴苛挑戰。根據紀錄，從去年8月至今，進入CPS就讀的尋求庇護移民家庭 孩童持續大量湧入，而公校 需要學習英語學生的比率已超過所有學生的四分之一，CPS是否有能力因應此不斷成長的需求，引起了廣大關注與憂慮。

芝加哥公校在上個學年收了5400多名來自移民家庭、需要學習英文的學生，到今年6月初為止，CPS的英語學習學生已經增至7萬7000多人，高占所有公校生的四分之一以上。公校統計，平均每天都有更多的家庭到芝加哥，然後計畫把孩子送到公校就讀。

剛剛結束的暑假，期間就有1200名移民家庭學生入學，新學年開學後，又有1000多名英語學習學生到芝加哥公校入讀，令人憂心的是，隨著每天持續有巴士將移民從德州轉送到芝加哥，此增長趨勢短期內很難看到下降。

這種學生結構的變化，為學校與地方領導帶來了壓力，他們現在的任務是確保每個孩子都能接受優質教育，並獲得成長茁壯所需的支持。

雖然CPS一直以來都在照顧不同族裔的學生群體，但移民學生的突然增加，帶來了明顯的教育挑戰，這些挑戰包括解決孩子們的語言障礙、協助他們適應新的教育體系等，這些都需要花費很大的努力才能有效解決。

芝加哥多位區長、社區代表，都表達了他們的擔憂，並提出可能解決的方案，尤其是建立文化敏感項目、爭取額外資源與擴大教師培訓的重要，這些都必須共同配合執行，才能加速讓這些學生融入芝加哥教育體系。CPS目前也在計畫擴大英語為第二語言(ESL)的規模，也表示將與社區合作，向這群學生提供額外的支持服務。