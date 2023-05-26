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撥款5100萬安置移民 芝市3區長推遲表決

特派員黃惠玲／芝加哥報導

為協助安置從德州送至芝城的上萬移難民，芝市府計畫撥款5100萬元作為收容所人力、食品、交通與法律服務的經費，不過，三名區長24日在議會以程序問題為由，推遲了該項措施的表決，預料最快要到本月31日的市議會上，才有機會通過此方案。

根據議會規則，只要有兩名區長提議推遲表決，不需要理由就可以通過，而這次阻止通過該項經費共有三名區長，包括第九區區長比爾(Anthony Beale)、第15區區長羅沛茲(Raymond Lopez)、41區區長納波利塔諾(Anthony Napolitano)。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)持續將中南美洲移民送往芝加哥，導致該市的庇護系統達到極限，芝城也因此陷入「人道主義危機」，有鑑於此，前市長萊特福特與區長推動投入更多資金，最近幾周抵達芝加哥的移民，到23日為止，有784名男女、兒童睡在警察局，轄區包括華埠、橋港區的第九警分局，近日也入住數十位移民。

上述數字在過去兩周內上升了55％以上，由此也顯示該市面臨的人道主義危機繼續加劇。新市長強森(Branden Johnson)剛上任十天，而這場危機也使非裔與拉丁裔居民的關係日益緊張，並使芝市的社會安全網鄰近崩潰邊緣。

芝市一直在努力尋找大型設施，希望將其改造為避難所與臨時收容中心。

市府官員預計，從去年8月31日開始到今年到6月底，該市將花費1.12億元來照顧抵達芝加哥的約一萬名移民，新的5100萬經費如果獲得通過，大約也僅能支撐移民開銷到6月底。官員表示，儘管市府頻向聯邦要求援助，但至今只從聯邦政府獲得約1000萬元經費，伊州州府也只撥出3000萬元應急，這些入帳的金額，遠遠不足支付繼續湧入的移民安置開銷。

24日的議會會議結束後，比爾說，5100萬資金約在45天就會用罄，但如果把這筆錢投入社區，將有機會幫到世世代代的人，尤其有一些市民連維持基本生存都有問題，同樣非常需要救助。三位區長主張由市府提出長期計畫來落實「庇護城」，而非從市民口袋掠奪資源。

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