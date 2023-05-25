芝知名餐廳Maple&Ash 被控濫用疫情補助

芝加哥知名牛排館Maple&Ash被控濫用疫情援助金。(Maple&Ash餐廳臉書)

芝加哥知名牛排館Maple&Ash被控濫用疫情 援助金，該餐廳經營者被控欺領疫情「薪資保護計畫貸款 」(Paycheck Protection Program，簡稱PPP貸款)，將救濟資金供個人使用。

這家位於芝市黃金海岸(Gold Coast)的餐廳，在亞利桑納州的史考次岱爾(Scottsdale)有一家姊妹店。集團老闆否認指控屬實。

根據庫克郡巡迴法院(Cook County circuit court)的訴訟檔案，Maple&Ash的管理公司從聯邦獲得的數百萬美元，本該用於支付COVID-19疫情期間的帳單，卻轉挪用於鄉村俱樂部會費和私人飛機。 該餐廳的律師表示，這起訴訟毫無根據。

根據聯邦記錄，該集團位於芝市與亞利桑那州的餐廳總共獲得了超過760萬美元的PPP貸款。

此大規模的COVID救濟計劃，在三年前疫情後即開始實施，但是期間欺詐案頻傳。據芝加哥太陽時報(Chicago Sun-Times)和WBEZ報導，芝市與庫克郡有數個政府機構的員工被指控PPP欺詐。

Maple&Ash聯合創辦人拉斯基(James Lasky)的律師韋克斯勒(Doug Wexler)否認了四月提出的PPP欺詐案指控，稱這些指控毫無根據。

韋克斯勒說，「原告律師喜歡編造東西。」

這起訴訟源於拉斯基與其他投資者之間的長期法律糾紛。對此，原告律師福德(Michael Forde)拒絕置評。

該餐廳是芝市最成功的餐廳之一。根據「商業餐廳雜誌」(Restaurant Business)報導，其總銷售額約為3,000萬美元，在芝市居冠，餐廳營收在2022年是全國第四高。位於亞利桑那州的姊妹店，在2022年全國排名第12位。

聯邦PPP貸款數據顯示，芝城 的Maple&Ash在2020年四月獲得190萬美元，次年獲得了200萬美元。亞利桑那州分店在2020年獲得了171萬美元，2021年從美國小企業管理局(U.S. Small Business Administration) 的運營計畫中獲得200萬美元。

芝城該餐廳的原始貸款記錄顯示，該資金計畫用於保留因疫情可能損失的220個工作崗位。