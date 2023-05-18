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芝猴痘病例增加 4月迄今已20例 專家籲防範

記者黃曉文／綜合報導
猴痘疫情在芝加哥有捲土重來的趨勢，今年4月迄今芝加哥市已發現20例猴痘病例，加上高危團體的大型聚會臨近，專家們呼籲加強防範。(Getty Images)
猴痘疫情在芝加哥有捲土重來的趨勢，今年4月迄今芝加哥市已發現20例猴痘病例，加上高危團體的大型聚會臨近，專家們呼籲加強防範。(Getty Images)

猴痘(Monkeypox，現名為Mpox)去年夏天在全國迅速傳播。隨著夏季開始，今年4月迄今已發現20例病例，有捲土重來的趨勢，加上高危團體的大型聚會臨近，多位專家呼籲加強防範。

芝市去年6、7月間曾每周100多人感染猴痘，但在通過疫苗接種和預防措施的努力下，病例數量迅速減少。

芝衛生局局長亞瓦迪上周表示，此病雖然嚴重，但可以預防，現在取得Mpox疫苗已經相當容易。

服務LGBTQ為主的「霍華德布朗健康中心」(Howard Brown Health，HBH中心)也發現了病例顯著上升。發言人奧凱莉(Wren O’Kelley)表示，今年初在14周內僅有一例病例，但上個月已治療了11例新病例。

猴痘大部分通過性傳播，但任何形式的長時間皮膚接觸皆可能傳播。初期症狀類似流感，一到三天後發展為皮疹。這些類似丘疹或水泡的皮疹，是此病的顯著特徵，經常先出現在生殖器區域，但也可能出現在嘴巴，手和背部周圍。

芝衛生局數據顯示，這種疾病主要在男同性戀和男雙性戀之間傳播，但其他人也會感染。去年夏天，芝市發發現第一例病例後，不到三個月就有800多人感染。

目前HBH中心正在宣導防疫，以預防更多的病例攀升。 預防工作集中在即將舉行的LGBTQ活動，包括6月的「同志驕傲月」(Pride Month)，與5月底的「國際皮革戀年會」(International Mr. Leather conference)，預期將有來自世界各地的數千名男同性戀參與。該會召集人表示正與衛生局合作，鼓勵與會者接種疫苗。

奧凱莉也敦促人們瞭解其性伴侶的疫苗接種和健康情況。其他預防措施包括勤洗手和戴口罩。她表示，目前該中心在全市皆可接受疫苗接種。

雖然許多感染者的病症不嚴重，但在芝市仍造成三人死亡，77人住院。部分病例也可能出現長期症狀與嚴重疼痛。

羅許大學(Rush University)醫生Beverly Sha表示曾遇過症狀持續六個月的病例。她敦促高危人群通過限制性伴侶的數量，以及使用避孕套來實行安全性行為。

根據CDC在5月初的資訊，近期芝市檢測出Mpox的人，多位曾前往其他城市和國家。Beverly Sha表示目前很難預估有多少被遺漏的病例。

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