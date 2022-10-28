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亞裔擁槍派：只要有槍 就不會無助地死去

槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

期中選舉將登場 伊州5個關鍵職位影響大

特派員黃惠玲／芝加哥報導

期中選舉11月8日即將登場，伊利諾州有多項重要職位將在這場選戰中分出勝負，其中包括州長、州務卿、州最高法院第二區與第三區法官、第六區國會眾議員等五個席次，將對伊州與聯邦議會帶來關鍵影響，選民投票務必三思。

這五項職位包括：

州長：普立茲克對戰貝利(Darren Bailey)，現任州長普立茲克打著防疫績效與改善州府預算赤字等爭取連任，貝利則集中火力攻擊普立茲克對於芝城犯罪率，還有其所簽署的「安全T法案」(SAFE-T Act)將帶來更多治安災難。

州務卿：詹雅斯(Alexi Giannoulias)對戰布雷迪(Dan Brady)，從現任州務卿懷特辭職後，詹雅斯與布雷迪分別在民主黨共和黨的初選獲勝，詹雅斯曾任伊州財長，也參選過聯邦參議員，他的政見包括保護投票權、通過更嚴格的道德法律，並對州務卿辦公室進行現代化改造；布雷迪則主張精簡服務，並對伊州老年人提供額外服務，同時對新的駕駛提供更好的開車教育。

州最高法院第二區與第三區法官：第二區柯然恩(Mark Curran，共和黨保守派)對羅克福德(Elizabeth Rochford)，第三區為柏克(Michael Burke，共和黨)與歐布萊恩(Mary K. O'Brien)一決勝負；這兩個席次的最終選舉結果，將對於由自由派占多數的最高法院帶來可能的改變，尤其一旦兩個選區都由共和黨支持者獲勝。

第六區國會眾議員：卡斯坦(Sean Casten)對戰佩考(Keith Pekau)，民主黨人必須保住絕大多數的「搖擺席次」，才能在國會眾議院贏得控制權，卡斯坦是否能夠擊敗共和黨的佩考，將對民主黨國會權力造成影響，卡斯坦主張促進綠色計數與投資，推動更多的槍枝安全改革；佩考則對民主黨的刑事司法政策嚴厲批評，他承諾當選後將著重投入更多資源，並對納稅人減稅，同時減少政府開支。

其他席次也值得關注的還有伊州檢察長羅武(Kwame Rroul)對戰狄沃爾(Thomas DeVore)；國會參議員譚美.達克沃斯(Tammy Duckworth)與薩爾維(Kathy Salvi)之爭；第14區國會眾議員安德伍德(Lauren Underwood)對戰葛萊德(Scott Gryder)；第17區國會眾議員索仁森(Eric Sorensen)對戰金恩(Esther Joy King)。

共和黨 眾議員 民主黨

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