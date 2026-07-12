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新州豐厚減稅優惠 吸引大型製片廠進駐

編譯周芳苑／綜合報導
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Netflix正斥資10億餘元在新州蒙茅斯堡(Fort Monmouth)前陸軍...
Netflix正斥資10億餘元在新州蒙茅斯堡(Fort Monmouth)前陸軍基地建造影視製作中心。(Netflix官網)

新澤西州推行全美最優惠的減稅措施，大型製片廠紛紛離開好萊塢、轉進新州。新州去年共拍攝17部預算1000萬元起跳的電影和電視劇，總額近10億元，大約是2024年的兩倍。

美國製片廠為節省成本而減少為串流媒體服務製作內容、並將大製作電影轉移到海外，對電影產業重鎮洛杉磯造成打擊；市場研究公司ProdPro數據顯示，去年全美電影和電視劇製作支出下降20%。新州則因減稅措施而吸引製片廠。

好萊塢製片廠為了方便而一直在洛杉磯總部附近製作大部分電影和電視節目，如今，製作地點取決於哪裡能夠獲得最大減稅優惠。

好萊塢製片廠近年來進駐新州，主要集中在哈德遜河(Hudson River)對岸曼哈頓郊區，是州府官員多年的努力成果。新州經濟發展局(New Jersey Economic Development Authority)執行長韋斯(Evan Weiss)回憶說，官方們邀請Netflix高管到州長官邸品嚐新州奶酪和葡萄酒，採取魅力攻勢。

此外，新州近年大幅擴展減稅計劃，針對在當地製作的支出提供35%稅收抵免，並且對承諾在新州拍攝至少十年的三大製片公司獅門(Lionsgate)、 Netflix和派拉蒙(Paramount)提供45%額外稅收優惠。還為使用新建攝影棚的製作項目提供額外減免。

Netflix正斥資10億餘元在新州蒙茅斯堡(Fort Monmouth)前陸軍基地建造影視製作中心，此外，派拉蒙在貝永(Bayonne)開發中的綜合設施中簽署期 10 年租賃合約、獅門影業也在紐瓦克(Newark)簽署類似租約。

這三家製片廠施工期間均可享額外稅收抵免，獅門影業將「權欲」(Power)系列劇的製作從故事發生地紐約轉移到新州；Netflix 近一年在新州進行近 20 個拍攝計劃，獲得稅收抵免。

對於長期支持的製片廠，新州政府也相對做出長期承諾，直到2049年都會授權每年撥款4.3億元。路易斯安納、密西根等州先前也曾擴大電影製片廠計畫，後來縮減或取消，導致好萊塢製片廠離開，工作人員另謀出路。

精華 FAQ

  • 主因是新州提供全美最優惠的減稅措施，包含35%稅收抵免與額外獎勵，並對長期承諾投資的製片公司再加碼，讓業者以成本考量轉向當地製作。

  • Netflix正在蒙茅斯堡興建逾10億元影視中心，派拉蒙在貝永簽下10年租約，獅門則在紐瓦克落腳，三家公司都因施工或長期承諾而獲得更多稅收優惠。

  • 美國製片廠為節省成本，減少串流內容製作並把大製作轉往海外，導致洛杉磯受衝擊；ProdPro數據顯示，去年全美影視製作支出下降20%，新州則逆勢成長。

新州 洛杉磯 新澤西州

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