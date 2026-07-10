美東台灣人夏令會 「島嶼記憶世代同行」圓滿落幕

徐佳青主持台美二代青年座談，宣導海外菁英赴台就讀的補助計畫與優質教育資源。（記者孫影真／攝影）

第55屆美東台灣人夏令會日前在賓州西徹斯特大學圓滿落幕，本屆主題為「島嶼記憶 世代同行」，由紐約台灣同鄉會主辦，赫德遜中區台灣同鄉會協辦，吸引逾700人參與。

台美二代青年積極協辦夏令會。（主辦方提供）

駐紐約臺北經濟文化辦事處處長李志強在開幕典禮致詞表示，美國國務院、農業部 及商務部 今年6月聯合致函全美各州州長，稱台灣為「重要夥伴」並鼓勵深化交往，他呼籲僑胞持續在美發揮影響力。

徐佳青與僑團代表座談。（記者孫影真／攝影）

僑務委員會委員長徐佳青接表示，政府正透過海外文教中心、拓展台灣華語文學習中心網點，並結合「台灣好食X華語好學」等活動推廣台灣多元文化，同時加強「全社會防衛韌性」主題訓練，提升社會面對地震等天災時的即時恢復力。徐佳青亦主持了台美二代青年座談，宣導海外菁英赴台就讀的補助計畫與優質教育資源。

第55屆美東台灣人夏令會「島嶼記憶 世代同行」，由紐約台灣同鄉會主辦，赫德遜中區台灣同鄉會協辦。（記者孫影真／攝影）

大會召集近40場專題演講與活動，涵蓋國安、政治、科技、醫療與文化。主講人陣容包括張雅琴、苗博雅、林亮君、吳崢、徐國勇、前美國國防部官員胡振東、時事評論員斯坦、醫師姜冠宇、國安專家譚維宗及作家楊斯棓等，探討台美軍事關係、認知作戰、全社會防衛韌性、高齡醫療及財富佈局等議題。

夏令會有74位民眾申辦僑委會I僑卡「揪團辦卡享好康」活動，有六位得獎者獲得精美禮品。（主辦方提供）

節目執行長廖俊鑫表示，會中安排了「風吹─Breaking the Wall」紀錄片首映座談，以及首度以音樂劇形式呈現的陳文成紀念晚會。

台美二代在活動中報告的高比例，顯示成功發揮凝聚跨世代力量。（記者孫影真／攝影）

在傳承方面，本屆大會展現高比例的跨世代參與。大會理事長廖士敦指出，今年報名人數中，二、三代台裔比例達55%，其中包含18戶家庭為三代共同報名出席，顯示夏令會已成功發揮凝聚跨世代力量、綿延文化傳承的功能。