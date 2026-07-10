美東台灣人夏令會 「島嶼記憶世代同行」圓滿落幕
第55屆美東台灣人夏令會日前在賓州西徹斯特大學圓滿落幕，本屆主題為「島嶼記憶 世代同行」，由紐約台灣同鄉會主辦，赫德遜中區台灣同鄉會協辦，吸引逾700人參與。
駐紐約臺北經濟文化辦事處處長李志強在開幕典禮致詞表示，美國國務院、農業部及商務部今年6月聯合致函全美各州州長，稱台灣為「重要夥伴」並鼓勵深化交往，他呼籲僑胞持續在美發揮影響力。
僑務委員會委員長徐佳青接表示，政府正透過海外文教中心、拓展台灣華語文學習中心網點，並結合「台灣好食X華語好學」等活動推廣台灣多元文化，同時加強「全社會防衛韌性」主題訓練，提升社會面對地震等天災時的即時恢復力。徐佳青亦主持了台美二代青年座談，宣導海外菁英赴台就讀的補助計畫與優質教育資源。
大會召集近40場專題演講與活動，涵蓋國安、政治、科技、醫療與文化。主講人陣容包括張雅琴、苗博雅、林亮君、吳崢、徐國勇、前美國國防部官員胡振東、時事評論員斯坦、醫師姜冠宇、國安專家譚維宗及作家楊斯棓等，探討台美軍事關係、認知作戰、全社會防衛韌性、高齡醫療及財富佈局等議題。
節目執行長廖俊鑫表示，會中安排了「風吹─Breaking the Wall」紀錄片首映座談，以及首度以音樂劇形式呈現的陳文成紀念晚會。
在傳承方面，本屆大會展現高比例的跨世代參與。大會理事長廖士敦指出，今年報名人數中，二、三代台裔比例達55%，其中包含18戶家庭為三代共同報名出席，顯示夏令會已成功發揮凝聚跨世代力量、綿延文化傳承的功能。
本屆夏令會主題為「島嶼記憶 世代同行」，在賓州西徹斯特大學舉行，由紐約台灣同鄉會主辦、赫德遜中區台灣同鄉會協辦，吸引超過700人參與。 李志強指出，美國國務院、農業部與商務部今年6月聯合致函各州州長，稱台灣是「重要夥伴」並鼓勵深化交往，他也呼籲僑胞持續在美發揮影響力。 大會安排近40場專題演講與活動，涵蓋國安、科技、醫療與文化，並首映紀錄片、舉辦陳文成紀念晚會；二、三代台裔報名比例達55%，展現跨世代傳承。
精華 FAQ
本屆夏令會主題為「島嶼記憶 世代同行」，在賓州西徹斯特大學舉行，由紐約台灣同鄉會主辦、赫德遜中區台灣同鄉會協辦，吸引超過700人參與。
李志強指出，美國國務院、農業部與商務部今年6月聯合致函各州州長，稱台灣是「重要夥伴」並鼓勵深化交往，他也呼籲僑胞持續在美發揮影響力。
大會安排近40場專題演講與活動，涵蓋國安、科技、醫療與文化，並首映紀錄片、舉辦陳文成紀念晚會；二、三代台裔報名比例達55%，展現跨世代傳承。
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