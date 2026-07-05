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大學讀3年畢業 麻州2校首創3年制學士

特派員黃惠玲／綜合報導
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位於波士頓的薩福克大學，將從2027年秋季起，招收三年制學士學位學生。(薩福克大...
位於波士頓的薩福克大學，將從2027年秋季起，招收三年制學士學位學生。(薩福克大學官方臉書)

為了應對高等教育成本飆升與價值遭質疑的危機，麻州高等教育委員會(BHE)日前批准一項試辦計畫，允許美利馬克學院(Merrimack College)與薩福克大學(Suffolk University)於2027年秋季起，推出「三年制學士學位(Three-year bachelor's degrees)」。

這項政策打破了美國傳統大學四年制的思維。這兩所學校並非單純將四年的課程壓縮在三年內上完，而是直接「調降畢業學分門檻」，即從傳統的120學分大幅縮減至90到96學分左右。

麻州高等教育專員奧爾特加(Noe Ortega)表示：「許多學生需要更早投入職場以扶養自己與家庭。這項試辦計畫正是為了探索如何在降低時間與經濟成本的同時，拓展學生的就業準備選項。」

根據規畫，美利馬克學院將推出96學分的「應用學士學位」，涵蓋心理學、傳播學、刑事司法和工商管理四個既有熱門科系，學生仍可自主選擇維持傳統的四年制。薩福克大學則將同步推出全新的94學分「醫療行政管理」學士學位。

薩福克大學校長凱利(Marisa Kelly)指出：「這個計畫最適合那些目標極度明確、有清晰職業規畫，且因各種原因希望更快達成目標的學生。」

這項破天荒的試辦計畫在通過前遭遇了教育界人士的強烈反對與擔憂。波士頓麻州大學(UMass Boston)政治學教授肖滕(Heike Schotten)嘲諷：「三年制當然比四年制便宜，但三年制大學就是活生生少掉了一整年的教育。」

此外，麻州美國教師聯盟(AFT Massachusetts)主席潔西卡·唐(Jessica Tang)也發表聲明警告，此舉將縮減學生高質量的學習機會，導致畢業生對職場與公民生活的準備不足。她與多位公立大學及社區大學教授更指出，這可能創造出階級不公：「負擔得起學費的有錢人家孩子，繼續享受充裕的四年大學生活；而經濟弱勢的學生，為了省錢只能被迫選擇含金量被壓縮的三年制路線。」

除了學術品質爭議，批評者也擔憂這是一場拿學生前途做賭注的「危險實驗」，因為目前各大研究所與企業雇主將如何看待這種「輕量版學位」仍是未知數。

為了預防潛在爭議，校方將強制要求選讀此計畫的學生簽署一份「知情同意書」。學生須承認，未來某些雇主可能不會將該學位視為等同於傳統四年制學士。

雖然外界雜音不斷，但麻州高教委表示，政府將對該計畫進行嚴格監控。美利馬克學院與薩福克大學在計畫實施的前五年內，每年都必須向州教育委員會提交進度報告，新英格蘭高等教育委員會(NECHE)也將派員進行實地考察與評估。

精華 FAQ

  • 獲准參與試辦的學校是美利馬克學院與薩福克大學，兩校將自2027年秋季起推出三年制學士學位，作為麻州高教委推動的試辦方案。

  • 最大差異不只是把四年的課程壓縮完成，而是直接降低畢業門檻，從傳統120學分改為約90到96學分，讓學生更快完成學位。

  • 批評者擔心三年制會減少學習深度與校園經驗，也可能讓學生在研究所申請與就業市場受影響，甚至造成只有弱勢學生被迫選擇較短學程。

麻州

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