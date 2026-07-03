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賓州逾千公務員 去年年薪超過20萬元

編譯周芳苑／綜合報導
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賓州2025年度共有1021名州府公務員年薪超過20萬元，其中包括470多名法官、36名獄警和30名州警，被賓州地方媒體PennLive.com納入年度「20萬元俱樂部」($200K Club)成員。

PennLive.com報導稱，1021這個數字其實被低估。州法規定，州府薪資資料來自員工年度W-2表格，但不包括免徵州所得稅的收入如醫療保險費，多數州府員工實際收入高於薪酬數據。

年收入達到20萬元卻未被納入「20萬元俱樂部」的人包括財政廳長加里蒂(Stacy Garrity)、審計長德福爾(Tim DeFoor)。

年收入超過20萬元的人數2025年增幅略緩，僅較前一年增加4%，2024、2023年增幅各高達19%、119%；主要是州府加薪發放方式變化所致，2023年生活成本自動調整，賓州超過450名法官年薪首破20萬元。

年收入至少20萬元的州府員工中，近半是法官或其他司法人員，近四分之一在州高等教育系統工作，人事服務部門上榜人數排名第三，共74人。

入榜的部份員工基本工資遠低於20萬元，透過加班費、留任獎金和其他形式收入才得以獲得可觀收入，包括許多州警，其基本工資多介於12萬到18萬元。

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)排名204，較去年前進60名，2025年總收入23萬6301元，較2024年增加3.6%；州法規定，部分官員薪酬將根據通膨率自動調整，2025年調幅3.3%，副州長薪酬也因此首破20萬元。

賓州州府2025年收入最高的員工是蒙圖爾郡(Montour County)丹維爾州立醫院(Danville State Hospital)主管醫師布羅尼亞(Dr. Michael Brogna)，年收入61萬6952元，是破60萬元的唯一州府員工，收入包括24萬元薪資及獎金等其他薪酬。

2025年收入前十名中有6位醫生，其他4人包括2位大學校長、州高等教育系統總監、公學員工退休系統投資長。

據ProPublica彙編的稅務文件，非營利組織收入前十名員工2024年收入高達300萬至1200 萬元。賓州州府官員收入遠遠不及。

精華 FAQ

  • 據PennLive.com統計，賓州2025年度共有1021名州府公務員年薪超過20萬元；但因W-2資料不含免稅收入，實際收入通常還會更高。

  • 入榜者近半是法官或其他司法人員，近四分之一在州高等教育系統任職，人事服務部門以74人居第三，部分州警也因加班與獎金上榜。

  • 收入最高的是蒙圖爾郡丹維爾州立醫院主管醫師布羅尼亞，年收入61萬6952元，是唯一破60萬元者，收入包含薪資與獎金等其他報酬。

賓州 基本工資 醫療保險

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