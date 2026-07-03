北新中校畢業暨結業典禮

北新中文學校優良教師合影。（主辦方提供）

北新中文學校日前舉行2026年結業暨畢業典禮，家長、嘉賓、老師等出席見證文化傳承的豐收時刻。

注音班畢業典禮，正式邁向中文學習的新里程碑。（主辦方提供）

學生、家長與指導老師長期以來辛勤耕耘，在校際比賽連獲佳音。（主辦方提供）

北新中文學校校長陳正緯表示，學校已有40多年的歷史，校內現有10至15個家庭的家長曾是北新的學生，尤其看到祖父母們帶著孫子重返北新，不僅延續了中文學習的傳統，也展現了文化傳承的力量。他期盼未來能迎來第四代學生就讀。

活動尾聲，貴賓、家長及師生齊聚學校餐廳，共享美食。（主辦方提供）

今年該校共有陳岳禧、何宣德、陳愷翊、曾瑋共四名學生畢業；16名注音班幼童圓滿結業並順利晉級。典禮中頒發多項獎學金並邀請校際比賽優勝學生表演。其中，李子美、杜恩琪、杜恩妮榮獲「李定一博士社區服務獎學金」；蔡佳瓅獲頒「林潔輝會長紀念獎學金」；蘇晟與黃茗雅則獲得「北新特別服務獎學金」。

助教自編舞蹈俏皮活潑，引爆全場熱情。（主辦方提供）

空手道表演飛腿踢板，力道十足。（主辦方提供）

表演部分有美東中文學校協會年會冠軍何宣德與邱立捷多媒體簡報「自信展現台灣價值，多元韌性耀眼世界」；獲得美東年會詩歌朗誦第一名的曾瑋、曾傑、胡凱莉與胡安怡的演繹獲得好評。6名FASCA Princeton學員與低年級學生的精彩舞蹈，與空手道都贏得熱烈掌聲。

蒙特維爾市政委員會委員 June Witty (左) 致詞，祝福畢業生鵬程萬里。（主辦方提供）

包括蒙特維爾市政委員會委員June Witty、新州教育委員會聯合會主席Dr. Karen Cortellino、摩利斯郡人際關係主席Rabbi Moshe Rudin、委員劉雯、紐約華僑文教服務中心副主任王鈺淇等，均出席了典禮。

活動尾聲，與會者共享台灣美食，並觀賞手工藝成果展。