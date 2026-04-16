改善交通 波士頓外送平台 須先獲市府許可證

波士頓即起要求第三方送餐平台必須先取得市府許可證，並考慮對外送機車管制。(美聯社)

波士頓 一項新市政法規即日起生效，該措施旨在改善日益混亂的街道交通與行人安全。這項由市長吳弭提出的法案，要求包括Uber Eats、Grubhub與DoorDash 等第三方餐飲外送平台，須取得市府許可證，並配合交通管理規範，以降低事故與擁堵風險。

該法案去年4月由市議會通過。市府指出，近年外送車輛數量快速增加，已對城市交通造成明顯壓力，其中包括非法停車、雙排併停與交通違規等問題。

根據市府資料，外送車輛多為小型機車或輕便摩托車，但也有部分使用一般汽車進行配送，進一步加劇市區擁堵情況。市府表示，相關情況已讓居民在通行時產生「混亂與不安全感」。統計顯示，自2022年以來，與外送車輛相關的311市民報案數量增加約200%。

新規定要求，凡每年處理超過100萬筆訂單的外送平台，必須向波士頓交通部門註冊登記。同時，業者須提供保險 保障，以涵蓋外送員可能引發的交通事故責任，並定期提交營運數據，協助市府進行交通與安全管理分析。

此外，法規特別排除部分業者與服務，包括配送量較小的企業，以及FedEx、UPS與Amazon等物流與電商配送服務，同時也不涵蓋如Instacart等生鮮配送平台。

若業者未依法取得許可，將面臨罰款，每家餐廳每日或每筆訂單最高可罰300元。

儘管新制度已正式上路，波士頓市議會仍持續討論進一步強化措施，包括是否全面禁止機車與輕型摩托車進入外送服務領域。

日前舉行的聽證會中，議員討論了禁止輕型機車(mopeds)與電動滑板車(scooters)的可能性。不過，市議會交通委員會主席鄧肯(Sharon Durkan)表示，目前立即全面禁用可能過於倉促，應先觀察新法實施效果。她同時指出，「這些平台確實對街道造成影響，但仍需在安全與實務之間取得平衡」。

波士頓警察局則向市議會表示，2025年涉及滑板車與輕型機車的事故報告達525起，但執法上面臨挑戰，難以有效區分外送員與一般使用者。

市議員佛林(Ed Flynn)也對執法可行性表示疑慮，指在警力有限的情況下，要全面監管大量機車與外送車輛並不現實。