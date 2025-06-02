開槍擊斃持刀駕駛人 前費城警誤殺罪成

前費城 警察戴爾(Mark Dial)2023年槍殺伊里扎里(Eddie Irizarry)被判誤殺等罪名成立，更重的三級謀殺罪名則不成立。

陪審團認定29歲的戴爾兩年前在肯辛頓(Kensington)隔著車窗向伊里扎里連開六槍，行為不合理而魯莽。

檢察官稱，2023年8月14日，戴爾看見伊里扎里坐在駕駛座上手持刀，車窗上搖關起，對戴爾來說不構成威脅，他卻在短短 6秒內開槍射擊；就在戴爾的搭擋莫里斯(Michael Morris)靠近車輛大喊「刀」後，戴爾開了槍。

戴爾的律師提異議說，莫里斯大喊的是「槍」，辯稱伊里扎里手持7吋刀看起來像是槍，戴爾出於自衛行為合法。

陪審團不贊同被告律師的論點。歷經兩天半庭審後約經8小時商議，一致認定該警官有罪。

戴爾的律師佩里(Fortunato Perri Jr.)表示，這不是惡意殺人，是一個失誤。

戴爾日前出庭作證時說，莫里斯走近伊里扎里的駕駛座車窗時，他聽到莫里斯說「槍」；看到伊里扎里抬起手臂，他以為是用槍管指向他。戴爾淚流滿面告訴陪審團他不想開槍，但因為不想被擊中才開槍。

戴爾的律師辯稱，賓州 法律允許警察在自己或他人面臨死亡或人身傷害危險時使用致命武力，戴爾的決定合理。

槍擊 案後，全市發動抗議，因一開始，警方稱伊里扎里當時下車，持刀襲擊戴爾才導致槍擊致死，但之後發布的影片顯示伊里扎里從未下車，戴爾開槍打死他時，他的車窗關著。

戴爾成了三年內警察執勤殺人而被判誤殺罪的第二例。若依同樣量刑規範，戴爾將面臨4.5至6年監禁。