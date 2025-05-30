店名、菜單相似 藏壽司控告新州壽司店

日本迴轉壽司連鎖業者「藏壽司」 (Kura Sushi)控告新澤西州長灘(Long Beach)壽司和拉麵餐廳Ku Ra Sushi and Ramen採用相似的名稱和菜單。(藏壽司官網)

日本 迴轉壽司連鎖業者「藏壽司」 (Kura Sushi)控告新澤西州 長灘(Long Beach)壽司和拉麵餐廳Ku Ra Sushi and Ramen，指稱被告採用相似的名稱和菜單，恐讓顧客誤以為兩家餐廳有關聯。

Kura Sushi USA今年5月向聯邦法院提起訴訟；該公司在全美有76家分店，新州 店面設於李堡(Fort Lee)、愛迪生(Edison)、櫻桃丘(Cherry Hill)、帕拉默斯(Paramus)和澤西市(Jersey City)。

Ku Ra Sushi and Ramen餐廳2024年底在長灘開業；Kura Sushi USA認為，被告的餐廳名稱和菜單與Kura註冊品牌太像了。

根據訴訟內容，位於長灘的這一家餐廳菜單有「炸Kura卷」和「Kura King Ramen」等選項，很容易讓顧客誤以為兩家餐廳有關聯。

新澤西州餐飲業者之間先前也曾因為名稱問題而有官司糾紛。

去年曾有一家地區性披薩店使用「Nobu Pizza」名稱而被全球餐飲帝國Nobu起訴； Nobu在泰勒.斯威夫特(Taylor Swift)和金.卡戴珊(Kim Kardashian)等名人圈享有盛譽。

最近壽司店之間的Kura訴訟再次突顯新州競爭激烈餐飲業的現象，地方性餐廳與知名品牌間因商標和顧客混淆而關係日益緊張。

根據起訴書，Kura Sushi USA擁有在美國使用「KURA」名稱的獨家權利。

原告聲稱，與日本母公司達成授權協議時被授予「KURA」名稱美國獨家使用權，而日本母公司1995年以來一直以該品牌名稱經營。

訴訟還提到一則 Yelp 評論，有一位顧客在位於長灘的被告餐廳裡批評，店主回應說：「你把我們誤認為是愛迪生的Kura旋轉壽司店了。」原告說，這樣的評論足可證明人們確實將這兩家餐廳混淆了。

Kura已於3月發出停止侵權通知函(cease-and-desist letter)，被告卻仍持續使用具爭議的名稱和品牌；如今進一步請求法院強制該被告餐廳停用「Ku Ra」或類似名稱，並賠償損失、律師費以及因涉嫌濫用而獲得的利潤。