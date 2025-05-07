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新州中美偶像文化衝擊簡報賽 成果驚豔

記者孫影真／新州報導
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Bridgewater-Raritan高中扮裝成Taylor Swift，討論了其成就、熱心公益實績與爆發醜聞等等對粉絲的影響。（記者孫影真／攝影）
Bridgewater-Raritan高中扮裝成Taylor Swift，討論了其成就、熱心公益實績與爆發醜聞等等對粉絲的影響。（記者孫影真／攝影）

新澤西州華研基金會(New Jersey Chinese Cultural Studies Foundation) 日前在西東大學(Seton Hall University)舉辦第17屆中國知識文化簡報決賽，以「中美偶像對各自文化的衝擊」為主題，入圍決賽的五所高中學生以古今人物對談、扮裝表演等方式詮釋，各出奇招，讓人印象深刻。

主席余振超表示，學生對比中國和美國運動、娛樂、醫學、科學等方面偶像，展示他們的影響，並準備了豐富資料，及模仿偶像神韻，十分精彩。協辦單位西東大學語言文學文化系系主任Dr. Diana Alvarez-Amell致詞鼓勵學生細心研究兩個文化差異，以求相互融合。教授陳東東樂見每年有許多新面孔參賽，也歡迎學生申請西東大學的語言文學文化系。

評分標準分流程、架構、資訊、分析、創意各10分；文法、文字易讀性、圖片相關性、參考文獻各5分。由目前就讀高中的十隊初賽隊伍，評選出五隊進入決賽；其中Bridgewater-Raritan高中的Ella Lim和Joanna Xu兩人以自製卡通片頭展示，穿上表演禮服扮裝成Taylor Swift、Morgan Wallen、成龍、周深等偶像，討論其成就、熱心公益與爆發醜聞等對粉絲的影響，並且介紹虛擬偶像的未來影響；Tenafly高中由Henry Lee、Timmy Wang、Kailee Ng組隊，提出中美各五名偶像，同時比較LeBron James與耐吉、朱一龍與OPPO的廣告合約和其影響力。

Columbia 高中隊五名學生連小李(Winny Takizawa Soper)、馬航力(Henry Martin)、梅克倫(Calum Mayberry)、陳玲(Katelyn Chan)、雷義平(Ethan Lewars)，以中文進行了愛迪生與Mark Zuckerberg對話、Oprah Winfrey訪問李小龍、諾貝爾醫學獎得主屠呦呦在實驗室、周深粉絲見面會等四個橋段介紹美中偶像。

評審Lafayette College教授駱涵稱讚學生的分析，指出了中國注重透過視覺進行快速宣傳，而美國則注重資訊和故事；另一位評審大紐約地區中文教師學會執行主任何勇建議學生們多接觸聯合國中文項目的活動，拓展國際視野成為全球公民。

比賽結果Columbia High School蟬聯第一名，老師孟麗萍表示，學生們訪問和整理數據，統計和分析調查結果，臨場發揮高水平；International High School與Tenafly High School N12獲得第二名，Bridgewater-Raritan High School與Tenafly High School N13第三。

Tenafly高中比較LeBron James與耐吉、朱一龍與OPPO的廣告合約...
Tenafly高中比較LeBron James與耐吉、朱一龍與OPPO的廣告合約和其影響力。（記者孫影真／攝影）
冠軍Columbia 高中隊，以中文進行愛迪生與Mark Zuckerberg對...
冠軍Columbia 高中隊，以中文進行愛迪生與Mark Zuckerberg對話等橋段介紹美中偶像。（記者孫影真／攝影）

新澤西州 諾貝爾 成龍

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