新州教育協會會長 用工會經費選州長惹議

新澤西州最大工會「新州教育協會」會長斯皮勒(Sean Spiller，前左六)獲得工會龐大金援競選州長。(斯皮勒選州長臉書)

新澤西州 最大工會「新州 教育協會」(New Jersey Education Association)49歲會長斯皮勒(Sean Spiller)，近來頻造勢競選州長，自稱是工人階級的戰士，承諾為藍領居民提供更實惠的生活；教育協會大舉斥資全力護持，有會員因此批評資金使用不透明。

新州教師協會斥巨資試圖將斯皮勒提拔為州長，這樣的舉動前所未有。

斯皮勒日前在澤西市餐廳參加商會論壇時誓言，他與政黨挑選的富翁候選人不同；聲稱他的錢來自教育工作者、公車司機、辛勤工作的人們，他也是其中一員。

然而，斯皮勒擁有3500萬元競選基金，主要來自他所領導的強大工會。

新州教育協會有近20萬名會員，在翠登市(Trento)極具影響力，數十年來善用資源贏得巨大影響力。這一次更力拱會長出任州長。

斯皮勒參加民主黨州長初選，這次共六人參選，競爭激烈。斯皮勒總自稱處於劣勢，但新州教育協會提供的巨額資金讓他在廣告戰所向皆捷。

斯皮勒被指責利用工會成員血汗錢實現政治野心。

華盛頓公共利益組織Public Citizen政府倡議者霍爾曼(Craig Holman)表示，斯皮勒太過份。他說，斯皮勒無處不在，社群媒體、電視都有他的身影，與川普和億萬富翁馬斯克 (Elon Musk)媲美，電子郵箱也有他的文宣。

稅務申報表顯示，新州教育協會至少已投注2225萬元，還將持續資助，這些錢全來自工會會費。

該協會資深老師如納波利塔尼(John Napolitani)也覺得這種作法令人失望；他在公校系統任職26年，也擔任鄰近海洋鎮鎮長，終身支持工會，得知每年向工會繳納的1300元被用來資助政治家斯皮勒，感到沮喪。

斯皮勒卻毫無歉意，聲稱和其他候選人一樣公平公正贏得工會支持。