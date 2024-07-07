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全美最佳10自助餐廳 賓州楓影奪冠 米勒第3

記者張聲肇／綜合報導
賓州楓影瑞典式自助餐廳，榮登全美最佳自助餐聽冠軍。(楓影瑞典式自助餐廳臉書)
賓州楓影瑞典式自助餐廳，榮登全美最佳自助餐聽冠軍。(楓影瑞典式自助餐廳臉書)

今日美國報主辦「2024讀者選擇獎」，獲選的全美最佳10家自助餐廳，賓州有兩家上榜，其中楓影瑞典式自助餐廳(Shady Maple Smorgasbord，地址：129 Toddy Drive in East Earl, Pa.)更勇奪冠軍。

主辦方先透過專家小組評選，再交由讀者票決。

賓州中部蘭開斯特郡的「米勒瑞典式自助餐廳」榮獲第三名。該餐廳地址：東榮克斯市(East Ronks)林肯公路2811號。

米勒家族1929年開始經營自助餐廳，以菜樣多、家常菜著稱，菜色每天都有變化。

賓州楓影瑞典式自助餐廳，榮登全美最佳自助餐聽冠軍。(楓影瑞典式自助餐廳臉書)
賓州楓影瑞典式自助餐廳，榮登全美最佳自助餐聽冠軍。(楓影瑞典式自助餐廳臉書)

今日美國報說，米勒瑞典式自助餐是溫馨的家庭式餐廳，除了提供受歡迎的傳統瑞典式自助餐，也有不同的湯和沙拉，前者包括瑞典肉丸、蘭開斯特郡雞肉玉米湯、雞肉和烤餅、蘋果醬烤醃肉、賓州荷蘭式老爹烘餅。

榮獲第一名的是東伯爵市陶笛路129號備受愛戴的楓影瑞典式自助餐廳（Shady Maple Smorgasbord, 129 Toddy Drive in East Earl, Pa.）

該餐廳網頁自我介紹，1985年轉型為吃到飽的自助餐廳之前，先以農夫市場的形式經營。當時，規模大到可容納1200人同時用餐，目前仍雇用750名員工，店面之大由此可知。

今日美國報說，自稱「全美國最大自助餐廳」的楓影瑞典式自助餐廳以美味的賓州荷蘭式菜色招徠顧客，200呎長的餐點檯上，精心烹調的誘人菜色應有盡有，用餐區設計成學校或公司餐廳氣氛的舒適空間，也有禮品店；生日派對包廂是它最受歡迎的特色。

其他八家是第10名：Cinzzetti's Italian Feast - Overland Park, Kansas；第9名：Brooks Shaw's Old Country Store - Jackson, Tennessee；第8名：North Country Steak Buffet - La Crosse, Wisconsin；第7名：Tomato Café - Albuquerque, New Mexico；第6名：Red Ginger Buffet - Elizabethton, Tennessee；第5名：Casey's Buffet - Wilmington, North Carolina；第4名Der Dutchman - Sarasota, Florida；第2名：The Court of Two Sisters - New Orleans, Louisiana。

賓州楓影瑞典式自助餐廳，榮登全美最佳自助餐聽冠軍。(楓影瑞典式自助餐廳臉書)
賓州楓影瑞典式自助餐廳，榮登全美最佳自助餐聽冠軍。(楓影瑞典式自助餐廳臉書)

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