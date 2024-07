全美最佳10自助餐廳 賓州楓影奪冠 米勒第3

賓州楓影瑞典式自助餐廳,榮登全美最佳自助餐聽冠軍。(楓影瑞典式自助餐廳臉書)

今日美國報主辦「2024讀者選擇獎」,獲選的全美最佳10家自助餐廳,賓州 有兩家上榜,其中楓影瑞典 式自助餐廳(Shady Maple Smorgasbord,地址:129 Toddy Drive in East Earl, Pa.)更勇奪冠軍。

主辦方先透過專家小組評選,再交由讀者票決。

賓州中部蘭開斯特郡的「米勒瑞典式自助餐廳」榮獲第三名。該餐廳地址:東榮克斯市(East Ronks)林肯公路2811號。

米勒家族1929年開始經營自助餐廳,以菜樣多、家常菜著稱,菜色每天都有變化。

賓州楓影瑞典式自助餐廳,榮登全美最佳自助餐聽冠軍。(楓影瑞典式自助餐廳臉書)

今日美國報說,米勒瑞典式自助餐是溫馨的家庭式餐廳,除了提供受歡迎的傳統瑞典式自助餐,也有不同的湯和沙拉,前者包括瑞典肉丸、蘭開斯特郡雞肉玉米湯、雞肉和烤餅、蘋果醬烤醃肉、賓州荷蘭式老爹烘餅。

榮獲第一名的是東伯爵市陶笛路129號備受愛戴的楓影瑞典式自助餐廳(Shady Maple Smorgasbord, 129 Toddy Drive in East Earl, Pa.)

該餐廳網頁自我介紹,1985年轉型為吃到飽的自助餐廳之前,先以農夫市場的形式經營。當時,規模大到可容納1200人同時用餐,目前仍雇用750名員工,店面之大由此可知。

今日美國報說,自稱「全美國最大自助餐廳」的楓影瑞典式自助餐廳以美味的賓州荷蘭式菜色招徠顧客,200呎長的餐點檯上,精心烹調的誘人菜色應有盡有,用餐區設計成學校或公司餐廳氣氛的舒適空間,也有禮品店;生日派對包廂是它最受歡迎的特色。