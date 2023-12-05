周六食客7000人 全美最大自助餐館價格實惠

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根據「美食與美酒」(Food & Wine)報導，全美最大型的自助餐廳就是位在賓州 蘭開斯特郡(Lancaster County)的Shady Maple Smorgasbord，開業至今數十年，如今每逢周末人潮爆滿，需要提供7000人次的食物。

Shady Maple Smorgasbord老闆魏佛(Phil Weaver)最近接受詢問報(Inquirer)訪問時表示：「從來沒有人告訴我們，我們不是最大的自助餐廳。」

據了解，魏佛於1985年經營Shady Maple，當時設有250個座位，如今餐廳擴充到可容納近2000名顧客以及350名員工的規模。

但每逢周六還是忙到人仰馬翻，因此周六上班的員工每小時另外加薪3元，同時臨時補充20位人手，魏佛直言：「我們每逢周六平均要為7000人服務。」

儘管開業當初，魏佛沒有打算經營全美最大型自助餐廳的野心，但是隨著餐廳擴建、增加座位，依然高朋滿座。

最近某個周六早上，排隊人潮衝著14.99元的自助式早餐而來，大家圍著200呎長、相當於冰球場長度的餐檯，舀出招牌菜玉米麵糊和賓州荷蘭經典碎肉餡餅(scrapple)和糖漿蜜派餅(shoofly pie)等。

而且光是周六一天，顧客可以吃掉600磅培根，用過的碗盤交由20呎長的大型洗碗機清洗，配備清洗自助調節器，避免碗盤發生碰撞而破裂。

根據老顧客表示，享用Shady Maple美食的最佳時間，是每逢周二推出的海鮮之夜，每人28.99元，可以盡情享用蒸、煮、炸的蝦子、扇貝、鮭魚和淡菜等各類海鮮，不過魏佛坦承，尚未找到價格合理的蟹腿，所以暫時無法供應。

顧客若留下沒吃的甜甜圈、沒喝的柳橙汁，浪費食物的情況也讓魏佛相當頭痛，原本有意將部分食物捐贈給有需要的人，但礙於食安法規窒礙難行，魏佛無奈表示：「只要食物碰到餐盤，我們就得扔掉。」

而且Shady Maple也禁止顧客將吃剩的食物帶回家，除非按重量計價、付費後才能帶回家。

隨著年假逼近，Shady Maple預約早已爆滿，魏佛表示：「今年最後兩個月，我們應接不暇，真的太忙了，連周末巴士團客預約也無法接單。」