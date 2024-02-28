新州服飾店老闆 浴室偷拍員工被控罪

新澤西州 羅克斯伯里鎮(Roxbury Township)一名服飾店老闆被控在店內浴室安裝攝影機，偷拍至少11名員工，偷拍影片及照片累積超過1900個。

根據書面證詞內容，35歲的林肯公園居民澤波利(Nicholas C. Zirpoli)，自2022年底開始在服飾店Plato's Closet的浴室天花板通風口偷裝攝影機。

2023年2月員工發現攝影機並當面質問澤波利，他從通風口拔出相機，並在員工面前毀損記憶卡。

調查人員獲得搜查令，隔天到澤波利住宅搜查，搜出33台設備，澤波利承認毀損在廚房垃圾桶中發現的記憶卡。

澤波利還向警方坦承，電腦中的檔案夾存有影片及照片，其中一名受害者當時17歲。

調查人員3月和11月獲得另外的搜查令，以沒收澤波利的iPhone 和其他設備，當局表示目前為止已發現約1900個偷拍影像。

澤波利的律師維爾茲(John Paul Velez)表示澤波利將對抗指控，維爾茲日前表示：「現在仍處於早期階段，我們正在評估所有證據，目前澤波利推定為無辜。」

莫里斯郡(Morris County)檢察官辦公室指控澤波利一項拍攝兒童禁止的性行為、持有兒童色情作品、危害兒童福利 、試圖竄改證據，以及侵犯隱私權等十項罪名。

當局當時表示，澤波利12月被控九項侵犯隱私及竄改證據罪；澤波利上周被保釋，但附有審前監控條件。

澤波利僅擁有羅克斯伯里鎮的服飾店，新澤西州其他同名店家有不同的店主。