價格詐欺 擁有186家門市的新州1元店120萬元和解

在新澤西州擁有186家門市的折扣連鎖商店Dollar General,因屢屢違反價格規定遭指控,最後與州府以120萬元和解。(美聯社)

在新澤西州 擁有186家門市的折扣連鎖商店Dollar General,因屢屢違反價格規定遭指控,最後與新州 消費者事務司價值管理辦公室(Division of Consumer Affairs' Office of Weights and Management,OWM)達成和解,同意支付120萬元。

這是OWM有史以來規模最大的一宗和解案;這家總部位於田納西州的零售商 ,因為經常發生收銀機顯示的商品價格高於貨架上的標價而違反規定。

新州消費者事務司代理主任費斯(Cari Fais)在新聞稿中表示:「Dollar General聲稱,以實惠價格提供日常必需品給其他零售商較少顧及的社區,但該連鎖店卻一次又一次的被發現,透過欺騙性定價策略,向顧客收取過高的費用。」

「新州致力確保市場的透明度和公平性。我們今天要Dollar General為漠視我們的消費者保護法,犧牲無力承擔的消費者為代價來增加利潤的行為負責。」

OWM在2022年11月和2023年2月,抽查了58家商店,發現有2000多起收銀機價格高於貨架標價的情事;該辦公室表示,在某些情況下,收銀機價格甚至比貨架標籤高出了5.59元。

Dollar General在2018年至2022年間,已被罰款超過4萬3000元。

新州檢察長普拉金(Matthew Platkin)在宣布和解的新聞稿中表示:「新州在州長墨菲(Phil Murphy)的領導下,堅定承諾,保護消費者不受不公平行為的影響,這些行為給新州中低收入戶,帶來不成比例的負擔。」

他補充說道:「這項和解透過向對新州居民實施欺騙性定價策略的全國性零售商,做出重大懲處,來進一步推動當局對保護消費者的努力。」