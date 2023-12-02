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價格詐欺 擁有186家門市的新州1元店120萬元和解

編譯尤寶琪／綜合報導
在新澤西州擁有186家門市的折扣連鎖商店Dollar General，因屢屢違反價格規定遭指控，最後與州府以120萬元和解。(美聯社)
在新澤西州擁有186家門市的折扣連鎖商店Dollar General，因屢屢違反價格規定遭指控，最後與州府以120萬元和解。(美聯社)

新澤西州擁有186家門市的折扣連鎖商店Dollar General，因屢屢違反價格規定遭指控，最後與新州消費者事務司價值管理辦公室(Division of Consumer Affairs' Office of Weights and Management，OWM)達成和解，同意支付120萬元。

這是OWM有史以來規模最大的一宗和解案；這家總部位於田納西州的零售商，因為經常發生收銀機顯示的商品價格高於貨架上的標價而違反規定。

新州消費者事務司代理主任費斯(Cari Fais)在新聞稿中表示：「Dollar General聲稱，以實惠價格提供日常必需品給其他零售商較少顧及的社區，但該連鎖店卻一次又一次的被發現，透過欺騙性定價策略，向顧客收取過高的費用。」

「新州致力確保市場的透明度和公平性。我們今天要Dollar General為漠視我們的消費者保護法，犧牲無力承擔的消費者為代價來增加利潤的行為負責。」

OWM在2022年11月和2023年2月，抽查了58家商店，發現有2000多起收銀機價格高於貨架標價的情事；該辦公室表示，在某些情況下，收銀機價格甚至比貨架標籤高出了5.59元。

Dollar General在2018年至2022年間，已被罰款超過4萬3000元。

新州檢察長普拉金(Matthew Platkin)在宣布和解的新聞稿中表示：「新州在州長墨菲(Phil Murphy)的領導下，堅定承諾，保護消費者不受不公平行為的影響，這些行為給新州中低收入戶，帶來不成比例的負擔。」

他補充說道：「這項和解透過向對新州居民實施欺騙性定價策略的全國性零售商，做出重大懲處，來進一步推動當局對保護消費者的努力。」

新州 零售商 新澤西州

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