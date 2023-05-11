隕石天上來？ 新州屋主興奮送驗

這塊六吋×四吋、自天而降的石塊砸進新澤西州一戶民宅，專家正在鑑定是否為墜落地球的隕石或彗星碎片。(美聯社)

一個六吋×四吋、狀似石塊的東西，8日貫穿新澤西 霍普維爾鎮( Hopewell Township)民宅屋頂天花板，屋主報警後，請專家驗定是否天外降落地球的隕石或彗星碎片。

新澤西學院物理系地質學教授葛然姆(Shannon Graham)說，地球遭襲已夠稀罕了，擊中民宅更罕見，「簡直就像中大獎。」

屋主柯普(Stacy Kop)說，她從父親房間發現這塊石頭後，打電話詢問市警局該怎麼辦；她說，「沒人知道怎麼處理，因為他們從沒接過這類電話」。

葛然姆懷疑是隕石，但「需進一步檢驗才能確知」；若是，她說「石齡」可能有40多億年。

她說，「根據形容，聽起來像是隕石，屋主已和我及系上同仁聯絡，我們計畫請她帶過來，讓我們鑑識」，時間暫定在10日下午1點30分，到尤英(Ewing)校區見面。柯普說，「總要有人先看過，再談下一步。」

她的鄰居凱莉(Gabriella Kelly)說，柯普一家發現石塊後，過來敲門問「我家有沒有也被擊中？」凱莉說，柯家沒大損壞，不過柯家「小孩很興奮家裡發現什麼東西。」「他們到處找，還想買個金屬探測器呢。」

費城 富蘭克林研究所首席天文學家匹茨(Derrick Pitts)說，他看過掉落墨瑟駿這家民宅的東西的照片，看起來像是隕石，不過沒有親眼看到，並加以檢測 ，確定其化學成分之前，他也沒有把握。他從照片判斷，「有可能來自外太空」。

匹茨9日下午接受「新澤西先進媒體」訪問時說，「我在所裡看過很多疑似隕石的東西，這個比我看過的許多更可能是隕石，從外殼看，是石頭隕石，」不是金屬隕石。他認為是「來自外星」的隕石，源自太陽系某處。

他和其他專家都說，沒徹底分析其化學成分之前，他們無法確定是彗星或隕石的碎片，或是其他行星的一小塊。「讓我們靜候結果吧。」