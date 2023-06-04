我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／田浩江 書寫歌劇人生

20多國情報頭子在「香會」場邊秘密集會 美中都在

用啤酒抓蟑螂 達人秀亮眼戰績：進得去出不來

聯合新聞網／即時報導
家事達人陳映如教戰「不用化學藥劑的捕蟑法」，就是請蟑螂喝啤酒，有效又安全。（取材自臉書）
家事達人陳映如教戰「不用化學藥劑的捕蟑法」，就是請蟑螂喝啤酒，有效又安全。（取材自臉書）

炎炎夏日是許多蚊蟲出沒的季節，尤其是打不死的小強「蟑螂」特別活躍，到底該怎麼消滅牠們，家事達人陳映如教戰「不用化學藥劑的捕蟑法」，就是請蟑螂喝啤酒，有效又安全。

粉專「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」發文分享，前陣子用黑啤酒做吐司，因啤酒還剩下一點點，想說直接丟掉有點可惜，就決定「請蟑螂喝」。她表示，方法很簡單，把啤酒放在瓶子中，瓶口口徑要蟑螂進得去的大小，然後把瓶子斜放靠在牆面，「如此一來，蟑螂聞到酒香就會進去瓶內，但因為是斜放，所以進得去，出不來」。

陳映如透露，她放在家裡洗衣間一晚，就捕捉到兩隻小蟑螂，效果不錯，而且不必用到市售的除蟑劑，「這方法我滿喜歡的，大家可以試試看。」網友們也紛紛表示，「學起來」、「姐又分享妙招了」、「蟑螂的飲料這麼高檔」。

事實上，關於滅蟑方法，醋和檸檬、柚子、橘子等柑橘類水果也是好選擇，因為會散發出蟑螂不喜歡的味道，家裡若有檸檬汁、白醋水（白醋1：水1），或柑橘類果皮，都可以噴灑或放置在蟑螂容易出沒的地方；除此之外，將小蘇打粉與糖混和，當鹼性小蘇打粉進入蟑螂消化道後，蟑螂也會慢慢死亡，也可以參考該作法。

上一則

AI會造成人類滅絕？紐約大學名譽教授：威脅被誇大

下一則

蘋果本周料將發表MR裝置 VR業者寄望為元宇宙救世主

延伸閱讀

養生／天天喝啤酒易造成4大傷害 甚至會縮短壽命

養生／天天喝啤酒易造成4大傷害 甚至會縮短壽命
巧克力麵包「撞臉」排水孔 網：不要有蟑螂爬出來就好

巧克力麵包「撞臉」排水孔 網：不要有蟑螂爬出來就好
東京體育報銷量雪崩下滑 賣冷凍煎餃救虧損

東京體育報銷量雪崩下滑 賣冷凍煎餃救虧損
用變性人打廣告 百威啤酒銷量反而下跌

用變性人打廣告 百威啤酒銷量反而下跌

熱門新聞

示意圖／ingimage

頭皮發麻…別在YouTube亂搜「這類關鍵字」 當心開啟暗網通道

2023-05-27 14:12
前國務卿季辛吉27日屆滿百歲，仍關注美中競爭撕裂全球，也解釋何以如今他轉為挺烏克蘭入北約。(美聯社)

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

2023-05-27 21:47
這隻魚的品種不明，但可以看出身體較長、前鰭短，推測應是底棲動物。（翻攝自Instagram／ @rfedortsov_officia_account）

深海魚被撈起「突噴出腸胃」慘死 內臟全吐光 漁夫都看傻

2023-05-29 02:45
勞工統計局統計顯示，居住成本是退休族最大額的支出。圖為賓州密德薩克斯鎮一處社區。(美聯社)

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

2023-05-24 21:25
小學數學考除法，「5塊餅4兄弟怎分最公平」，一名小學生雖然答錯，但答案讓許多人感動。（示意圖／ingimage）

數學考「5塊餅分4兄弟」 小學生答錯卻感動眾人獲滿分

2023-06-02 04:50
不少人使用iPhone一段時間後，常常會覺得手機速度變慢。（路透）

iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」

2023-06-03 21:07

超人氣

更多 >
加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊
控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA
iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」

iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」