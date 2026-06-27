日本慶世界盃平荷蘭、勝突尼西亞 澀谷40秒退潮奇觀驚人

日本球迷日前湧上東京澀谷十字路口，慶祝日本在世界盃大勝突尼西亞。（路透）

日本 隊世界盃 小組賽首戰踢平勁敵荷蘭，賽後大批球迷湧入東京澀谷十字路口慶祝，而且只在綠燈時進入，40秒後一到紅燈，就如同退潮般清空馬路，如此「遵守交通規則」的慶祝方式，在社群引發熱議。之後第二戰，日本又擊敗突尼西亞，澀谷十字路口再次迎來球迷狂歡，眾人仍遵守交通規則。

綜合媒體報導，日本隊14日以2：2戰平三屆世界盃亞軍的荷蘭隊，締造本屆驚喜。比賽結束後，東京知名的澀谷十字路口瞬間沸騰，數百名日本球迷衝入路口圍圈歡呼。

然而就在40秒後，行人號誌轉為紅燈，所有球迷如同退潮般迅速散開，整齊地退回人行道。這段影片在社群媒體 上迅速瘋傳，引起各國網友讚嘆。

日本20日又以4：0擊敗突尼西亞，取得本屆首勝，晉級態勢樂觀，澀谷十字路口慶祝的球迷更多，警方也再度到場進行控管。

日本網友在X平台分享影片顯示，當行人紅燈時，大量民眾聚集在人行道上等待，當號誌轉換後警察進場，快速拉出慶祝範圍，之後球迷湧入吶喊慶賀。幾十秒鐘後，警方拿著大聲公提醒號誌又要變了，眾人迅速退回人行道，馬路又恢復原狀。

日本球迷日前湧上東京澀谷十字路口，慶祝日本在世界盃大勝突尼西亞。（歐新社）