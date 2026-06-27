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日本慶世界盃平荷蘭、勝突尼西亞 澀谷40秒退潮奇觀驚人

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日本球迷日前湧上東京澀谷十字路口，慶祝日本在世界盃大勝突尼西亞。（路透）
日本球迷日前湧上東京澀谷十字路口，慶祝日本在世界盃大勝突尼西亞。（路透）

日本世界盃小組賽首戰踢平勁敵荷蘭，賽後大批球迷湧入東京澀谷十字路口慶祝，而且只在綠燈時進入，40秒後一到紅燈，就如同退潮般清空馬路，如此「遵守交通規則」的慶祝方式，在社群引發熱議。之後第二戰，日本又擊敗突尼西亞，澀谷十字路口再次迎來球迷狂歡，眾人仍遵守交通規則。

綜合媒體報導，日本隊14日以2：2戰平三屆世界盃亞軍的荷蘭隊，締造本屆驚喜。比賽結束後，東京知名的澀谷十字路口瞬間沸騰，數百名日本球迷衝入路口圍圈歡呼。

然而就在40秒後，行人號誌轉為紅燈，所有球迷如同退潮般迅速散開，整齊地退回人行道。這段影片在社群媒體上迅速瘋傳，引起各國網友讚嘆。

日本20日又以4：0擊敗突尼西亞，取得本屆首勝，晉級態勢樂觀，澀谷十字路口慶祝的球迷更多，警方也再度到場進行控管。

日本網友在X平台分享影片顯示，當行人紅燈時，大量民眾聚集在人行道上等待，當號誌轉換後警察進場，快速拉出慶祝範圍，之後球迷湧入吶喊慶賀。幾十秒鐘後，警方拿著大聲公提醒號誌又要變了，眾人迅速退回人行道，馬路又恢復原狀。

日本球迷日前湧上東京澀谷十字路口，慶祝日本在世界盃大勝突尼西亞。（歐新社）
日本球迷日前湧上東京澀谷十字路口，慶祝日本在世界盃大勝突尼西亞。（歐新社）

精華 FAQ

  • 因為日本隊在世界盃小組賽表現亮眼，先與勁敵荷蘭踢平，之後又擊敗突尼西亞，球迷便聚集在澀谷十字路口以歡呼方式慶祝勝利與晉級希望。

  • 最受矚目的是球迷非常守規矩，只在行人綠燈時衝入路口，紅燈一亮便迅速退回人行道，宛如退潮般清空馬路，展現高度自律。

  • 在第二場勝利後，澀谷聚集的人潮更多，警方到場協助控管，利用大聲公提醒號誌變化，並拉出慶祝範圍，讓球迷在秩序下持續歡呼。

日本 社群媒體 世界盃

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