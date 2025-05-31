英國70歲強制換駕照 未揭露健康狀況恐被罰1000英鎊

根據英國規定，一旦駕駛人滿70歲，駕照即自動失效，除非申請更新；圖為倫敦街景。（中央社）

根據英國規定，一旦駕駛人滿70歲，駕照即自動失效，除非申請更新，且申請人須主動揭露可能導致危險駕駛的個人健康狀況，否則主管機關有權開罰達1000英鎊（約1357美元）。

有意申請駕照更新的高齡駕駛人可事先在英國政府官網查詢，哪些疾病、症狀或用藥情況須主動揭露。舉例而言，雙相情感障礙（躁鬱症）、癲癇、多發性硬化症、失智症患者及其他具神經系統長期症狀的人士，以及雙眼視力受損達一定程度、或單眼完全失明者，須主動告知英國駕照及行照監理局（DVLA）相關情況。

部分疾病原則上不須主動揭露，除非有明定的例外情形，例如需接受逾三個月胰島素療程的糖尿病 患者。

若駕駛人未按規定盡主動揭露病情的義務，除會被處以1000英鎊罰鍰，一旦發生交通事故，且事故發生原因與駕駛人的健康狀況有關，則保險 公司不需理賠、駕駛人可被起訴。

70歲以上高齡駕駛人更新駕照可完全透過網路進行，DVLA依駕駛人提交的資料作裁決，且不收取任何費用。駕照更新一次效期最多三年；三年期滿後，須重新申請。

盡管70歲以上高齡駕駛人更新駕照依法不須再次參加駕駛考試，DVLA有權在評估相關資料後，要求申請人接受醫療檢查，或者前往受政府支持的檢測中心，接受駕駛和認知、行為能力評估，包括路考。

一旦駕駛人未能通過相關檢測，則DVLA有權拒發駕照，直到高齡駕駛人可提出有效的安全駕駛能力證明。