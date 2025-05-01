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破金氏紀錄 法國草莓蛋糕全長122公尺 21名師傅打造

編譯盧思綸
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世界上最長的草莓蛋糕日前於巴黎北郊阿讓特伊小鎮一處溜冰場，完成製作。（視頻截圖）
世界上最長的草莓蛋糕日前於巴黎北郊阿讓特伊小鎮一處溜冰場，完成製作。（視頻截圖）

21名法國糕點師傅日前製作出一條長達121.8公尺的草莓蛋糕，動用350公斤草莓、4000顆雞蛋和一卡車的砂糖與奶油，總重量達到1.2噸，打破金氏世界紀錄，榮登世界上最長草莓蛋糕（Strawberry cake）的寶座。

聯合報引述法新社報導，甜點師艾葛多（Youssef El Gatou）邀集21名師傅共同製作，放置在巴黎北郊阿讓特伊（Argenteuil）小鎮一處溜冰場，不僅供民眾觀賞，還送給每人一塊。

艾葛多表示，這條草莓蛋糕用了350公斤草莓、150公斤砂糖和415公斤奶油。

甜點師艾葛多邀集20名師傅共同製作長達121.8公尺的草莓蛋糕，打破金氏世界紀錄...
甜點師艾葛多邀集20名師傅共同製作長達121.8公尺的草莓蛋糕，打破金氏世界紀錄。（視頻截圖）

這條草莓蛋糕長度也打破義大利在2019年立下的金氏世界紀錄，當時聖毛羅托里內塞（San Mauro Torinese）做出長度100.48公尺的草莓蛋糕。

法國巴黎北郊23日舉行金氏世界紀錄活動，一群糕點師傅製作世上最長的草莓蛋糕。（視...
法國巴黎北郊23日舉行金氏世界紀錄活動，一群糕點師傅製作世上最長的草莓蛋糕。（視頻截圖）

報導指出，要申請金氏世界紀錄，蛋糕必須達到至少寬8公分、高8公分。

世界上最長的草莓蛋糕申請金氏世界紀錄認證。（視頻截圖）
世界上最長的草莓蛋糕申請金氏世界紀錄認證。（視頻截圖）

艾葛多的妻子納迪亞（Nadia El Gatou）描述，製作過程非常艱難，團隊甚至「用噴槍加熱碗盆」來混合奶油。

艾葛多表示，自己從小就有創造紀錄的夢想，「我一直在尋找一種產品，或法式糕點，我也想凸顯農產品，所以選擇法國草莓，還用了牛奶、鮮奶油和奶油等產品」。一行人在獲得金氏世界紀錄頒發的認證後，這條草莓蛋糕並沒有浪費，而是當場切蛋糕，分享給每名現場民眾。

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