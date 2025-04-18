我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗若選加州州長民調超前群雄 紐森選總統多數說No

「為自由」華裔學人移民美國 如今「沒安全感」想回國

捷克不再物美價廉…蛋價漲6成 要烤復活節麵包成本增20%

中央社／布拉格專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在復活節文化中，兔子象徵新生，因此捷克人將蛋糕製作成兔子形狀。(中央社)
在復活節文化中，兔子象徵新生，因此捷克人將蛋糕製作成兔子形狀。(中央社)

捷克復活節即將來臨，今年復活節的烘焙食材價格上漲，以雞蛋與香草糖的漲幅最大。據分析，今年製作羊形蛋糕成本比去年增加16%，製作復活節麵包花費則上漲2成。

捷克復活節從18日開始，家家戶戶提早準備食材，製作象徵純潔的「羊形蛋糕」（Velikonoční beránek）、香甜的復活節麵包（Mazanec）。這些甜點代表春天與新生命，是復活節文化的傳統。

然而，捷克配送公司（Česká distribuční）市場與傳播經理斯塔涅克（Jaroslav Staněk）說：「不幸地，愛好烘焙的人們必須為大多數材料支付更多費用。雞蛋是烘焙不可或缺的材料之一，價格較去年上漲近6成。」

根據捷克配送公司對7大零售連鎖店促銷傳單的分析，今年復活節基本烘焙食材的平均價格為175.2克朗（約8美元），比去年上漲13%。其中，雞蛋與香草糖的漲幅最大，雞蛋上漲57%，香草糖則上漲66%。製作一隻復活節羊形蛋糕的平均食材費為57.66克朗(約2.6美元)，比去年增加16%；製作一個復活節麵包的成本則上漲2成，需花費81.27克朗(約3.6美元)。

據統計，一盒10顆M號雞蛋的平均售價為45.18克朗；一小包香草糖為4.36克朗；100克杏仁漲價3成達23.24克朗；100克葡萄乾漲價22%達10.43克朗；1公斤中筋小麥麵粉漲幅為11%達16.41克朗；250克奶油漲價8%達47.57克朗。

另一方面，砂糖、半脂牛奶與泡打粉的價格比去年便宜。1公斤砂糖降價34%，平均13.57克朗；1公升半脂牛奶平均12.07克朗，省了約20%；泡打粉則降價15%，售價為2.36克朗。

根據捷克國家銀行指出，過去3年食品價格波動性變得前所未有地高，自2022年通膨達27%以來，捷克食品已不再是「物美價廉」的代表。儘管整體通膨已經緩解，價格卻未回到疫情前水準，且波動性仍居高不下。

不只烘焙食材上漲，據2025年2月數據，捷克食品價格與去年同期相比上漲4.5%，其中肉類、水果和蔬菜的價格漲幅最顯著，馬鈴薯、洋蔥和橄欖油等品項仍處上升趨勢。

從能源價格、稅率變化到需求轉變，都影響食品價格走勢。加上全球供應鏈中斷，以及去年捷克在地水果收成不佳，導致水果需大量進口，成本也因而增加。一些專家指出，企業可能會預先拉高售價，以應對未來可能增加的成本。

捷克復活節將在18日開始，家家戶戶製作象徵純潔的「羊形蛋糕」（Velikonoč...
捷克復活節將在18日開始，家家戶戶製作象徵純潔的「羊形蛋糕」（Velikonoční beránek）。然而，隨著烘焙食材價格上漲，製作羊形蛋糕的平均費用比去年增加16%。(中央社)

復活節 雞蛋 牛奶

上一則

日本3月米價狂漲逾90%、漲幅50年最大 帶動核心通膨加速走揚

下一則

大阪世博吉祥物「脈脈」醜萌超吸睛 第6隻眼竟長在這裡

延伸閱讀

禽流感疫情趨緩 蛋價仍居高不下 每打6.23元

禽流感疫情趨緩 蛋價仍居高不下 每打6.23元
WHO籲捷克加強酒精管制 每年數千人死於相關疾病

WHO籲捷克加強酒精管制 每年數千人死於相關疾病
快看世界／彩蛋太貴？歡度復活節還有這些替代方案

快看世界／彩蛋太貴？歡度復活節還有這些替代方案
彩蛋太貴…美國家長復活節出奇招

彩蛋太貴…美國家長復活節出奇招

熱門新聞

柯克比投資公司副董事長哈爾比滑雪意外身亡。(取自柯克比投資公司官網)

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

2025-04-15 09:00
22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
圖為中國籍戰俘張仁博（左）和王廣軍（右）。歐新社

中國戰俘控俄羅斯說謊 勸同胞勿參加烏克蘭戰爭

2025-04-15 11:15
英國前首相強生。（美聯社）

前英相強生餵鴕鳥被啄下體 痛到慘叫 妻：太好笑必須分享

2025-04-11 02:28
位於英格蘭斯康紹普的英國鋼鐵公司。(美聯社)

英國當局接管中資鋼鐵公司 商貿大臣：政府以前太天真

2025-04-13 14:03
烏克蘭發現頓內次克地區的2名戰俘是「替俄軍作戰的中國公民」，並且搜出其身上的證件和銀行資料，是戰爭爆發以來首次俘虜的中國籍戰鬥人員。(截自YouTube烏克蘭官方公開影片)

美官員：為俄作戰中國公民是傭兵 與中國政府無直接關係

2025-04-12 13:49

超人氣

更多 >
車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高
美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍