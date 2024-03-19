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正副機師都睡著 馬國飛機在印尼盲開半小時

編譯徐榆涵
馬來西亞峇迪航空一對正副機長，今年1月某次執勤時竟幾乎同時睡著近半小時，所幸未發生憾事；示意圖。（路透）
馬來西亞峇迪航空一對正副機長，今年1月某次執勤時竟幾乎同時睡著近半小時，所幸未發生憾事；示意圖。（路透）

印尼飛安機構調查指出，馬來西亞峇迪航空（Batik Air）一對正副機長，今年1月某次執勤時竟幾乎同時睡著近半小時，所幸未發生憾事，呼籲峇迪航空建立一套更良好的機師疲勞監測機制，防止類似事件發生。

法媒報導，印尼國家運輸安全委員會（KNKT）在一份初步調查報告中指出，峇迪航空1月25日一趟從蘇拉威西島（Sulawesi）飛往印尼首都雅加達（Jakarta）的航班上，機長與副機長同時睡著長達28分鐘，導致航向開始出現偏差。

報告指出，飛機起飛約半小時後，機長向副機長說他想休息一下，副機長同意並接管指揮權，未料也不小心睡著。「副機長有一對剛滿一個月的雙胞胎寶寶，他的妻子負責照料，而他在家裡幫忙。」

副機長入睡幾分鐘後，雅加達的航管人員試圖聯繫飛機，卻未收到回覆，而28分鐘後，機長終於醒來，才意識到「副機長也睡著了」，趕緊叫醒同事並導正航向，回覆雅加達航管人員的呼叫。

事件後，這架空中巴士A320飛機安全著陸，機上153乘客與4名空服人員在這趟2小時又35分鐘的航班中也沒有受傷。

報告未揭露兩名機師身分，僅知他們都是印尼人，年齡分別為32歲與28歲。

印尼國家運輸安全委員會敦促峇迪航空制定一套詳細程序，除了要進行適當且定期的駕駛艙檢查，也要確保駕駛員與機組人員在執勤前有充分休息。峇迪航空未對外做出回應。

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