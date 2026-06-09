澤倫斯基與美特使對話後 克宮：俄美總統暫無通話計畫
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克宮發言人培斯科夫今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）目前並沒有與美國總統川普（Donald Trump）通話的計畫，美方特使威科夫和庫許納持續與俄烏保持聯繫。
路透報導，威科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）曾參與俄烏之間的調解工作，不過在2月美國聯手以色列對伊朗展開軍事行動後，俄烏戰爭調解工作陷入停滯。
培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「有關烏克蘭的調解程序現已暫停。不過，美方談判人員仍保持聯繫，持續透過現有管道與我方及烏方進行討論。他們來訪的具體日期尚未確定，但我們隨時樂於歡迎他們來俄羅斯。」
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，他與威科夫及庫許納進行一次「正面」對話，並稱讚他們準備好在接下來幾週致力推動烏克蘭戰爭解決方案。
培斯科夫表示，克里姆林宮尚未接獲美方關於該對話的任何通知。
被問及歐洲方面可能的調解行動時，培斯科夫則說，俄羅斯目前認為歐洲的任何介入都「不可接受」，並宣稱就俄方所見，「歐洲人更傾向於把焦點擺在延續戰爭而非和談」。
克宮發言人培斯科夫表示，普亭目前沒有與美國總統川普通話的計畫，相關接觸也未進入正式安排階段，雙方仍未敲定具體對話時間。 培斯科夫指出，烏克蘭調解程序已暫停，但美方談判人員仍透過既有管道與俄方及烏方保持聯繫，並持續就相關議題進行討論。 澤倫斯基表示，他與威科夫及庫許納進行了一次正面對話，並稱讚兩人準備在未來幾週推動烏克蘭戰爭的解決方案。
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克宮發言人培斯科夫表示，普亭目前沒有與美國總統川普通話的計畫，相關接觸也未進入正式安排階段，雙方仍未敲定具體對話時間。
培斯科夫指出，烏克蘭調解程序已暫停，但美方談判人員仍透過既有管道與俄方及烏方保持聯繫，並持續就相關議題進行討論。
澤倫斯基表示，他與威科夫及庫許納進行了一次正面對話，並稱讚兩人準備在未來幾週推動烏克蘭戰爭的解決方案。
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