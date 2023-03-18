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烏東城市克拉莫托斯克遭集束炸彈攻擊 釀2死8傷

中央社／烏克蘭克拉莫托斯克18日綜合外電報導

烏克蘭東部城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）今天遭到俄羅斯軍隊攻擊，造成2人死亡、8人受傷；市長指控莫斯科在攻擊行動中使用集束炸彈。

法新社報導，克拉莫托斯克市長岡察倫科（Oleksandr Goncharenko）在臉書貼文表示，「俄羅斯繼續散布恐懼。克拉莫托斯克遭到集束炸彈轟炸的後果：2人死亡、8人受傷，其中3人傷勢嚴重。」

當地時間下午4時（格林威治標準時間14時）左右，當地的法新社記者聽到大約10起爆炸幾乎同時發生，並看到該市南部的一座公園上方冒出濃煙，1名女性當場受傷身亡。

目前國際上有禁用集束彈藥公約，獲得大多數西方國家支持（但美、俄、中未簽署）。集束炸彈會分散成數十個小型炸彈並造成大面積殺傷，且通常在衝突結束很久之後仍會構成威脅。

據報導，俄羅斯和烏克蘭皆未簽署上述公約。

這是克拉莫托斯克在1週內第2度成為俄軍攻擊目標。本月14日，當地有多棟住宅遭到攻擊，導致1人喪生、3人受傷。

克拉莫托斯克位於頓內茨克（Donetsk）工業區，自2014年以來，包括其最大城市在內的部分地區一直由克里姆林宮支持的分離主義者控制。

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