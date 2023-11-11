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我愛謝賢、嘉玲

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

我愛謝賢、嘉玲。他倆主演的經典電影能畫破時代，任何一個年代翻看，依舊魅力非凡，百看不厭。

我愛謝賢、嘉玲，該從小時候說起。那時候電視台每逢深夜後，都會重播粵語長片，舉凡是謝賢和嘉玲主演的電影，我都必會冒着捱罵的風險，讓爸媽返房睡覺後，獨自偷偷在客廳欣賞。

謝賢和嘉玲，好一對璧人啊。這個謝賢，不曉得是從哪裡竄出來的，論相貌氣質，壓根兒跟那個年代的男人不一樣。姑勿論是穿西裝或便服，他都給人一種時髦瀟灑的感覺，我夠膽說他是香港第一代懂得穿名牌洋服的藝人呢。

至於嘉玲，委實是完美女人的典範。她不僅貌美如花，纖腰也許只得廿吋吧。她穿便服漂亮可人，穿華服又雍容華貴，穿甚麼都美麗動人。於《情賊》電影中，她穿泳衣一幕真令人讚嘆，絕對是女人完美身段的示範。

我最愛看《情天血淚》上下集，謝賢和嘉玲在電影中飾演恩愛夫妻，可惜太太患了絕症快將離世。片中他倆有熱烈接吻的鏡頭，於一九五九年來說，那該是相當大膽的演出吧。

我也特別喜愛《清明時節》，嘉玲被姜中平威脅當老千，她卻愛上了謝賢，在決心離開他之前，嘉玲把謝賢帶到大宅共度春宵。這一幕看得觀眾如癡如醉，就是喜愛謝賢和嘉玲如幻似真的談情說愛呢。

有一點我倒覺得有必要跟謝賢來個平反，小時候縱然所有姐姐都迷上謝賢，但總會有人嗆一句：「他就帥而已，不懂得演戲。」錯！大錯特錯，這是因為那個年代的演員較流行演得用力而已，今天翻看當天的謝賢，他自然點到即止，那股時代節奏感是屬於現今年代的，他不過是太前衞了。

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