如果時間允許，蓮馨還想參加珠城的漢服花朝節。如今的她，自信足夠強大，可以不眨眼睛面對詭異的眼神和尖銳的噪音。珠城已是一座國際大都市，她的加州 履歷與一口流利的英文，定會為她添光增彩。至於梅花與石榴花，若再相見，相信會在蓮花面前黯然失色。

蓮馨坐在校園的草坪上，陽光透過棕櫚樹的縫隙，斑駁地晃在她的臉上和肩頭。她握著電話，把自己的夢想輕聲告訴母親。電話那頭，母親的聲音並沒有女兒那般自信和堅定：「我去拜訪過張教練了，他沒有我想像中激動……他剛收了兩名黑二代，一百米最好成績十一秒三。」

珠城的黑二代像雨後的翠竹在生長，蓮馨的優勢還有多少？她抬頭望向搖曳的棕櫚，陽光在葉間閃爍，整個世界像被染成了綺麗的金色。微風吹過，她若有所思，一些畫面在眼前重疊：珠城體院的塑膠跑道，在黎明閃著溫潤的紅光；花朝節的舞台上，衣袂翻飛，蓮花在水中舒展。蓮不擇水，水不問根，根在哪裡並不重要，蓮是什麼顏色也不重要，自由與美麗已屬於自己。

蓮馨知道自己的幸運，母親在電話裡談及小芝麻，那個日裡夜裡都在夢想美國的孩子。小芝麻的母親甚至說，如果賣血、賣腎能幫女兒去美國，她願意做。蓮馨聽得心驚肉跳，心頭瞬間萌發出一個想法：或許有一天，她會在珠城辦一所學校，為黑二代撐起一片天空──教他們面對歧視，自信生長，也讓他們有機會看到更廣闊的世界。

理想不過是頭上的那抹星光，星光或暗或明，隨時光流轉，而她的旅程剛剛開始。（全文完）